Масаж стоп для здоров'я: як правильно робити

Масаж – це не просто безкоштовне задоволення і приємна процедура. Самомасаж ще й дуже корисний, тому що активізує різні важливі точки організму і, таким чином, допомагає нам провести профілактику наших внутрішніх органів.

Масаж стоп дозволяє зміцнити імунну систему людини, зняти стрес, поліпшити загальний стан здоров'я. Розминаючи стопи можна стимулювати лімфатичну систему, поліпшити кровообіг, зменшити напругу в м'язах не тільки ніг, але і всього організму в цілому. Масаж стоп допомагає відновити роботу внутрішніх органів, а також дозволяє зменшити болі в суглобах і спині, пише tiptopshop.

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Невіддільною перевагою такої процедури є також те, що ви просто не зможете нашкодити організму, навіть якщо будете масажувати не зовсім правильно. Все абсолютно безпечно і обов'язково корисно.

Існує тільки кілька протипоказань для проведення масажу ступень, а саме інфекційні захворювання з високою температурою, варикоз, пухлини і небезпека метастазів, запалення суглобів. Також не рекомендують впливати на ділянки з грибком, бородавками і плямами.

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