Нульове розмитнення: які автомобілі завезли в Україну без сплати мита

Станом на сьогодні, 3 травня, в Україну ввезли майже 30 тисяч автівок, які не підлягають розмитненню. Нумо розбиратися, які саме машини приганяють з-за кордону.

Багато користувачі мережі переконані, що зі скасуванням сплати мита в Україну почали масово завозити наддорогі авто. Однак, як повідомила народна депутатка України Олена Шкрум на своїй сторінці у Facebook, це виявилося фейком. Насправді переважна більшість ввезених за пільгами машин – дешеві автомобілі старих моделей для потреб ЗСУ та тероборони.

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Міф про масове ввезення елітних іномарок під нульове розмитнення – повний фейк. Це те, в чому намагаються нас з вами пересварити. Не ведіться на нього. Дуже дорогих машин всього завезено 40 штук. Елітних іномарок – ще 196, – зазначила Шкрум.

Які машини уже ввезли в Україну під час війни

16 793 автомобілів – машини вартістю до 100 тисяч гривень (1,5-3 тисячі доларів). Це недорогі, старі авто, що йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони чи замість загубленої машини для особистого користування.

– машини вартістю (1,5-3 тисячі доларів). Це недорогі, старі авто, що йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони чи замість загубленої машини для особистого користування. 11 406 авто – вартістю від 100 до 500 тисяч гривень . Це вже дорожчі та нові авто, часто пікапи. Частина також пішла на потреби захисників України.

– вартістю . Це вже дорожчі та нові авто, часто пікапи. Частина також пішла на потреби захисників України. 760 автомобілів – від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

гривень. 196 машин вартістю від 1 до 2 мільйонів гривень.

вартістю від 40 автівок – дуже дорогі та елітні машини з цінником понад 2 мільйони гривень.

Так, з 29 195 машин, які пригнали з-за кордону до України без сплати мита, лише 1 тисяча виявилася справді дорогими авто.

Лише 1 тисяча за цілий місяць на всю Україну. Вважаю це зовсім не катастрофічним показником. Думаю, що було б добре розробити можливість для тих, хто завіз цю тисячу машин, одразу через Дію добровільно сплатити податок на них, який, наприклад, безпосередньо піде на ЗСУ, – додала Шкрум.

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