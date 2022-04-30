Дефіцит палива в Україні скоро закінчиться: що очікує на ціни

По всій Україні зараз спостерігається дефіцит палива. Так, наприклад, у КМДА попрохали містян не пересуватися особистим транспортом по Києву без нагальної потреби.

Як зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник, зараз у пріоритеті військові. Тож необхідно забезпечити саме їх паливом.

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На сьогодні в нас інші пріоритети щодо забезпечення пальним, ніж просто забезпечення містян, що приїхали в місто, і їм потрібно кудись переміщатися. Треба пам'ятати про потреби армії та наших захисників, – підкреслив він.

Поворозник додав, що киянам варто користуватися громадським транспортом. Хто ж ще не повернувся до столиці, то може з цим не поспішати. Нагадаємо, у ній усе ще недостатньо безпечно.

Віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що протягом тижня дефіциту палива в Україні вже не буде. Цьому посприяли законтрактовані необхідні обсяги з країни Західної Європи. Водночас варто бути готовими до "незначного подорожчання" нафтопродуктів. Пов'язано це з непростою логістикою.

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