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Нудне тріо: найзанудніші знаки Зодіаку

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Нудні люди - фото 1
Нудні люди / parta

Астрологи, ґрунтуючись на багатовіковому досвіді, стверджують, що, наприклад, занудство рідко передається у спадок: у всьому винні небесні світила.

Діва. Людина, яка народилася під цим знаком, особливий подарунок долі. Ледь досягнувши зрілого віку, Діва почне мотати всім нерви з такою наполегливістю і методичністю, що відразу створить навколо себе вакуум. Діва легко заводиться навіть через дрібниці. Приємні її якості – акуратність і охайність – стають іноді маніакальними.

І ще: Найбільш вередливі й нестерпні знаки Зодіаку

Раки. Народжені під цим знаком люблять страждати. Раки часто в похмурому настрої, до них важко підступитися і заговорити на найшкідливіші теми. Зауважимо, що вести бесіди з ними це ходити по лезу бритви. Будь-яке необережне слово – це привід для Рака зарахувати вас в стан його перших ворогів. І він вже починає виношувати в голові плани жорстокого удару у відповідь.

Риби. Настільки чутливі і вразливі, що через дрібницю впадають в депресію. І тоді хвилі постійного ниття обрушуються на оточуючих, змушуючи їх ціпеніти від туги і безвиході. Їх занудство заразне, і вони це прекрасно розуміють. Але не можуть впоратися зі своїми емоціями, взяти себе в руки. Причому Риби за своїм характером незлобиві, відгукуються на чужу біду. Однак все позитивне в них з'їдають напади меланхолії, яка від легкого смутку переходить в глибоку тугу.

Нудне тріо: найзанудніші знаки Зодіаку - фото 415188

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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