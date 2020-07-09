Гороскоп на 10 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 10 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу обіцяють доставити вам море задоволення від звичайних життєвих радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа в цей день можуть забезпечити вам позитивних емоцій не менше, ніж тур в будь-яку екзотичну країну! Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен зрозуміє зміст виразу Все життя театр, адже він буде грати в спектаклі головну роль! Відчуття, що він знаходиться на сцені, під світлом прожекторів, може переслідувати Овна весь день, примушуючи його поводитися відповідно: тобто демонстративно.

Сьогодні Тельцю буде складно утримувати в собі свої емоції і бажання. Ховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде, почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна сьогодні порадити Тельцю, це знайти почуттям якийсь безпечний громовідвід.

Сьогодні Близнюки будуть відрізнятися підвищеною цікавістю і бажанням проникнути в чужі таємниці. Якщо у звичайні дні їх не дуже хвилює, що приховують від них оточуючі, то сьогодні вони здатні докласти чимало зусиль, щоб це дізнатися! Втім, ситуація може складатися так, що Близнюки мимоволі познайомляться з чиїмось секретом.

Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не грозить! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком який-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики.

Сьогодні Лева будуть раз у раз долати гострі напади самоїдства і самокопання. Думки будуть повертатися до невтішного вердикту: треба було зробити інакше і сам винен. Постарайтеся не надто захоплюватися таким самобичуванням. Достатньо просто зробити висновки на майбутнє.

У четвер для Дів буде ідеальний день для догляду за собою. Ви надто довго відкладали візит до салону краси, тож не проґавте свій зоряний час. Вечір зорі рекомендують провести у колі близьких і друзів. Вони надихнуть вас і допоможуть відволіктися від важких робочих буднів, які не дають вам можливості відпочити ані на мить.

Терези будуть весь день намагатися тримати себе в руках, не реагуючи на прикрі непорозуміння. Непорозумінь ж обіцяє бути багато. Навколишні, як на зло, будуть поводитися нелогічно і непослідовно. Найцікавіше, що проявити стриманість у Терезів, швидше за все, вийде.

Сьогодні Скорпіону захочеться влаштувати свято, причому не стільки для тіла, скільки для душі. Цей день добре провести в спілкуванні з коханою людиною, бажано в романтичній обстановці гарного ресторану. А от складних і тим більше слизьких тем у розмові Скорпіону сьогодні краще уникати.

Сьогодні у Стрільця може народитися грандіозна ідея з приводу перебудови свого будинку. Ідея ця буде в усіх відношеннях симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Сьогодні Стрілець не схильний переживати з приводу реалістичності своїх задумів.

Козерогам слід звертати увагу на те, що та як ви говорите. Цілком імовірно, що сказана з опалу фраза може не лише образити вашого співрозмовника, а й назавжди зіпсувати ваші робочі відносини. Спробуйте уникати таких ситуацій. По обіді зорі рекомендують присвятити час саморозвитку, тож гайда братися за мотиваційну літературу або слухати лекції на тему, яка близька вам. Від кумедних відосиків з котиками у цей день доведеться відмовитися, адже на них у вас просто не залишиться часу.

День обіцяє пройти у Водолія спокійно, але тільки спокій цей буде удаваним. Насправді Водолію просто захочеться на час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами або роботою. Іноді така політика закривання очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають.

Риби у цей день будуть особливо вразливими, тому слід уникати конфліктних ситуацій. Також не варто самим починати сваритися та обурюватися через те, на що ви не маєте жодного впливу. Спробуйте розслабитися та насолоджуватися життям, а не шукати підводних каменів там, де їх немає. Повірте, так жити значно легше та цікавіше.

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