Найбільш вередливі й нестерпні знаки Зодіаку

Розповідаємо, з ким зі знаків Зодіаку краще не мати справи (але поки ви не відправили всіх у чорний список, нагадуємо, що з кожного правила є виняток, а зорі можуть і помилятися).

Риби. Зовні нешкідливий, дуже рефлексуючий і часом невпевнений у собі представник цього знака здатний серйозно отруїти ваше життя. Саме в силу цих своїх якостей. Викликаючи жалість, співчуття, ці особи будуть тягнути з вас соки і, увійшовши в довіру, сядуть на голову, так, що скинути їх стане непростим завданням.

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Раки. Цей знак не знає міри. Він занадто сильно ненавидить і занадто сильно любить. Тобто або мріє задушити, або душить, але в обіймах. Це зовсім не означає, що Рак італієць за темпераментом, ні, якраз зовнішні прояви емоцій цього знака в межах норми.

Овни. Овни вперті, уразливі, не вміють тримати себе в руках і погано йдуть на компроміс. Вони (як Стрільці з їх надмірною товариськістю) дуже стомлюючі у своєму постійному бажанні з'ясовувати стосунки на підвищених тонах. Часом навіть не важливий предмет розмови, важливо лише, щоб він перетворився на суперечку, дискусію з перспективою скандалу та інше.

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