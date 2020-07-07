На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найбільш вередливі й нестерпні знаки Зодіаку
-
- 46
Розповідаємо, з ким зі знаків Зодіаку краще не мати справи (але поки ви не відправили всіх у чорний список, нагадуємо, що з кожного правила є виняток, а зорі можуть і помилятися).
Риби. Зовні нешкідливий, дуже рефлексуючий і часом невпевнений у собі представник цього знака здатний серйозно отруїти ваше життя. Саме в силу цих своїх якостей. Викликаючи жалість, співчуття, ці особи будуть тягнути з вас соки і, увійшовши в довіру, сядуть на голову, так, що скинути їх стане непростим завданням.
І ще: Гороскоп на 7 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Раки. Цей знак не знає міри. Він занадто сильно ненавидить і занадто сильно любить. Тобто або мріє задушити, або душить, але в обіймах. Це зовсім не означає, що Рак італієць за темпераментом, ні, якраз зовнішні прояви емоцій цього знака в межах норми.
Овни. Овни вперті, уразливі, не вміють тримати себе в руках і погано йдуть на компроміс. Вони (як Стрільці з їх надмірною товариськістю) дуже стомлюючі у своєму постійному бажанні з'ясовувати стосунки на підвищених тонах. Часом навіть не важливий предмет розмови, важливо лише, щоб він перетворився на суперечку, дискусію з перспективою скандалу та інше.
Це цікаво: Незламні: три знаки Зодіаку з найсильнішим характером
- 07 липня
-
21:52Найбільш вередливі й нестерпні знаки Зодіаку
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
21:20Несподівані факти про фруктово-овочеві дієти
-
21:098 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Своїми руками: три інструкції, як робити масаж обличчя
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:19Коли відбудеться презентація ігор для Xbox Series X
-
20:00Варення з малини: смачні рецепти приготування з фото і відео
-
19:43Не тільки джинси: які штани модно носити у 2020 році
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
19:14Вчені розповіли, чи виробляється імунітет до коронавірусу
-
18:44Три секрети спілкування з тим, хто вас дратує
-
18:15Гороскоп на 8 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Катя Осадча в бікіні підкорила мережу стрункою фігурою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:30Ці симптоми сигналізують про дефіцит вітаміну В12
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х
-
16:53Вчені розгадали таємницю марсотрусів
-
16:32Український боксер Берінчик похвалився дружиною-красунею
-
16:19ЗНО 2020 з англійської мови: з'явилися завдання тестів та теми твору
-
15:56Джулія Робертс спростувала чутки про розлучення: фотофакт
-
15:29Ольга Фреймут здивувала мережу пікантним фото з оголеними грудьми
-
15:26Сонячний опік: головні правила лікування
-
15:06Як люди минулого століття уявляли подорожі в 2020-му: наочні ілюстрації
-
14:44Привид на кадрах з дочкою шокував батька: фото не для слабкодухих
- 07 липня
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП–10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х
-
14:12Рейтинг смартфонів, які найвигідніше купувати на вторинному ринку
-
13:17Українці можуть подорожувати в 23 країни світу: список та умови в'їзду
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня
-
07:13Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання
- 06 липня
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
17:10Чи передається коронавірус через взуття: відповідь медиків
-
14:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
13:146 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня
-
07:27Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок
- 05 липня
-
21:51Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів
-
19:23Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple
-
17:47Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
-
14:27Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:52Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня
-
08:3210 порад, які допоможуть вам не переїдати
- 04 липня
-
21:21Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
-
18:23Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин
-
15:10Названі способи раз і назавжди позбутися печії
-
12:43Три причини, чому буває нудно на роботі