Нудьга зелена: три найбільш нудних знаків Зодіаку

Напрочуд, але представники деяких знаків Зодіаку більш занудні, ніж всі інші. Настав час дізнатися, хто ж вони.

Діва

Педантизм у таких людей зашкалює. Мало того, що вони самі намагаються бути у всьому ідеальними, так ще й постійно повчають інших. Втім, саме це оточенню Діви і не подобається. В цілому, людина цього знака дуже схожа на старомодну вчительку, яка вимагає, щоб всі ходили струнко, були зі смаком одягнені, гладко виголені і бла бла бла.

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Риби

А це занадто емоційний знак, що впадає в депресію через будь-яку неправильно сформульовану фразу або безглуздий жарт, обожнює самокопання і дуже болісно переживає невдачі. Здавалося б, люди мають відчувати до Риб жалість, але ... в більшості випадків вони їх просто дратують. Саме тому знайомі можуть навмисно уникати суспільства представника цього знака, адже спілкуватися з тим, хто з самого спочатку "заряджений" на негатив не дуже приємно.

Козеріг

Як правило, це творчий, вдумливий одинак ​​з самого дитинства. Попри те, що у людини цього знаку багато позитивних рис, серед яких мрійливість, творчі здібності, інтелект тощо, доволі часто оточуючі знаходять, що дружити з Козерогом або мати з ним романтичні відносини не так вже радісно, ​​як здавалося на перший погляд.

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