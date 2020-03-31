Nubia Red Magic 5G з активним охолодженням розглянули зсередини

У середині березня бренд Nubia представив ігровий смартфон Red Magic 5G. Крім продуктивного заліза та дисплея з частотою оновлення 144 Гц, новинка отримала унікальну систему охолодження, що включає активний кулер. Його роботу показали ентузіасти.

Блогери YouTube-каналу PBK reviews провели повну розборку пристрою і з'ясували, як влаштована схема тепловідведення одного з найпродуктивніших Android-пристроїв на ринку.

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Щоб дістатися до кулера, авторам ролика було потрібно не тільки відклеїти задню кришку, а й відкрутити 25 гвинтів, розташованих під нею. Блогери відзначили, що в конструкції смартфона передбачено багато елементів, виготовлених з алюмінію, які виконують роль пасивних радіаторів. Крім того, акумулятор гаджета покритий спеціальною плівкою з властивостями утеплювача. Ряд металевих пластин також розміщений навколо модуля основної камери, запобігаючи її перегріву.

Ключові компоненти материнської плати обклеєні мідною фольгою і покриті термопастою для підвищення ефективності системи охолодження. Примітно, що для фіксації комплектуючих вендор використав мінімум клею – наприклад, акумулятор моделі можна легко витягти без прогріву феном.

За висновком блогерів, попри складність пристрою системи охолодження, інженери Nubia продумали смартфон таким чином, що його розбирання і ремонт не викликали проблем.

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