Nubia показала концепт смартфона майбутнього

Крім флагманського смартфона Axon 9 Pro дочірня компанія ZTE – Nubia – показала на виставці IFA 2018 у Берліні концепт смартфона майбутнього.

На думку виробника, з часом вони змінять звичну форму.

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Одним з можливих напрямів розвитку смартфонів має стати об'єднання зі смарт-годинниками.

Концепт отримав назву nubia-α / phonearena

Представлений концепт пристрою під назвою nubia-α демонструє браслет з досить великим гнучким екраном і масивним блоком, в якому розташовується вся електроніка. Збоку від дисплея розміщена камера, але в такому місці використовувати її вийде хіба для відеодзвінків і селфі.

Поки неясно, чи планує ZTE випускати подібний пристрій на ринок, або ж це черговий концепт, який ніколи не побачить світ.

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