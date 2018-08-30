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Компанія Sony представила топовий смартфон Xperia XZ3
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Під час окремої презентації перед IFA 2018 компанія Sony показала новий флагман – Xperia XZ3. Японський гігант продовжив розвивати ідеї, закладені в Xperia XZ2, що вийшов на початку року.
Смартфон отримав топові характеристики, оновлений зовнішній вигляд і низку унікальних функцій, які вирізняють Xperia XZ3 на фоні одноманітних конкурентів.
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У Sony вирішили не слідувати за трендами та не робити флагман з вирізом, схожим на більшість інших смартфонів. У порівнянні з попередником діагональ екрана Xperia XZ3 зросла з 5,6 до 6 дюймів, а кути стали закругленими, що виглядає більш естетично. Крім того, це перший смартфон компанії з OLED-матрицею та роздільною здатністю Quad HD +, що дозволило реалізувати в новинці функцію Always on Display.
Зверху та знизу екрану розташувалися стереодинаміки, які стали на 20% голоснішими, ніж у Xperia XZ2. При активації в налаштуваннях опції Side Sense керувати смартфоном можна за допомогою тапів і свайпів по бічних гранях. Наприклад, двічі торкнувшись можна викликати меню з обраними додатками, а свайпом зверху вниз виконується дія назад.
Спереду та ззаду смартфон прикритий загартованим склом Gorilla Glass 5, яке стало більш витягнутим по краях. Завдяки цьому товщина рамки, виконаної з алюмінію 7000-ї серії, стала вдвічі тоншою, ніж у попередника, що тактильно зменшує товщину всього гаджета. З тильного боку Xperia XZ3 відрізняється від XZ2 менш опуклою формою та невеликою металевою вставкою знизу під логотипом Xperia.
Основна камера в Xperia XZ3 одна та представлена тим же 19-мегапіксельним сенсором Motion Eye, що і в XZ2. Sony заявила про повністю переписаний софт, що відповідає за обробку фото, завдяки чому вдалося значно покращити якість фото. Смартфон підтримує запис відео у форматі 4K HDR та уповільнену зйомку з частотою 960 кадрів на секунду. Функція 3D-сканування облич отримала можливість створювати анімовані зображення, дозволяючи ділитися емоціями.
Цікавою функцією став автоматичний запуск камери Smart Launch. При її активації в налаштуваннях достатньо просто підняти смартфон перед собою в горизонтальному положенні, щоб зробити фото. Залишилася і виділена фізична кнопка камери, розташована внизу на правій грані.
Усередині Xperia XZ3 не зазнав значних змін. У ньому встановлені топовий (поки що) процесор Snapdragon 845, що працює в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм вбудованого накопичувача становить 64 ГБ з можливістю розширення. Місткість акумулятора зросла до 3 330 мАг. Збереглася підтримка швидкої дротової та бездротової зарядки.
Важливо відзначити, що Xperia XZ3 став першим смартфоном з попередньо встановленою з коробки новою операційною системою Android 9.0 Pie. Разом з цим Sony оновила фірмовий призначений для користувача інтерфейс, зробивши його ще "чистішим" і ближчим до стокового Android від Google.
Технічні характеристики Sony Xperia XZ3:
- дисплей: 6,0 ", Quad HD, 18: 9, OLED, HDR;
- процесор: Qualcomm Snapdragon 845, вісім ядер;
- оперативна пам'ять: 4 ГБ;
- вбудований накопичувач: 64 ГБ;
- підтримка карт пам'яті: microSD, до 512 ГБ;
- інтерфейси: USB Type-C (USB 3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac/11а MIMI, 4x4 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC;
- основна камера: 19 Мп, Motion Eye, запис відео 4K HDR, запис уповільненої відео 960 к/с, швидкий запуск, 3D-сканування;
- фронтальна камера: 13 Мп, f / 1,9, 3D-сканування;
- акумулятор 3 330 мАг, підтримка швидкої дротової та бездротової зарядки;
- безпека: сканер відбитків пальців;
- аудіо: стереодинаміки, Hi-Res Audio, Dynamic Vibration System, LDAC, DSEE HX, aptX HD;
- операційна система: Android 9.0 Pie;
- габарити: 183 х 73 х 9,9 мм;
- вага: 193 г.
Офіційна ціна новинки – $ 899,99. Продажі смартфона стартують в жовтні.
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