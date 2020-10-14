Ноїв ковчег: мексиканець забрав 300 тварин з притулку, аби врятувати їх від урагану Дельта

Ця історія вкотре нам доводить, що добрі люди не перевелися. Наш новий герой прилаштував у власній оселі три сотні тварин, аби врятувати їх від руйнівного урагану Дельта у Мексиці.

Мексиканець Рікардо Піментель прихистив близько 300 бездомних тварин. Він злякався, що вони просто не переживуть ураган Дельта.

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9 років тому Піментель заснував притулок під назвою "Tierra de Animales". Туди потрапляють не тільки собаки й кішки, а й птахи, коні, вівці, осли, свині, черепахи та, навіть, ігуани.

Однак "Tierra de Animales" недостатньо захищений від буревіїв, тому деяких тварин довелося вкрити в іншому місці. Так у будинку Піментеля опинилися близько 300 собак і кішок. За словами засновника притулку, тварини майже не завдавали дискомфорту: вони всі щеплені та стерилізовані, а в ніч урагану поводилися чемно.

У бесіді з BoredPanda Піментель розповів, що з дитячих років займається порятунком тварин, додавши, що після урагану Дельта притулок "Tierra de Animales" і його мешканці як ніколи потребують допомоги.

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