Незвичайний пес породи чау-чау став зіркою в Instagram: фото

Пес на прізвисько Шеф породи чау-чау став зіркою мережі завдяки незвичайному забарвленню і своїй пухнастості. У нього є своя сторінка в Instagram, на яку підписалися понад 70 тисяч людей.

Прославитися вихованцеві допомогла господиня – Сара Гамільтон. Жінка поділилася фотографіями улюбленця в спеціальній групі Dogspotting Society в Facebook. З того часу пройшло майже пів року. Пес виріс і тепер важить 36 кілограмів. У нього дивовижний характер. За словами господині, Шеф обожнює грати з дітьми і обніматися.

І ще: Як потоваришувати з кішкою: поради психологів

"Перше, що ми помітили в ньому, крім його симпатичних плям, – це те, що Шеф любить обніматися і спати поруч з людьми. До речі, тепер у нього найгучніший храп в сім'ї", – розповідає Сара Гамільтон.

Цікаво, що в Instagram пес "поводиться" як справжній блогер: бере участь у челенджах, фотографує їжу і навіть рекламує товари від спонсорів.

Читайте також: Видра, яка кумедно дрімає вдень, підкорила мережу