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Дональд Трамп спантеличив мережу своїм відфотошопленим фото

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Дональд Трамп - фото 1
Дональд Трамп / Twitter

Президент США Дональд Трамп у черговий раз розсмішив своїх підписників у Twitter. Він розмістив на своїй офіційній сторінці відфотошоплену фотографію, на якій постав в образі боксера Роккі Бальбоа із серії популярних фільмів "Роккі".

Глава американської держави Дональд Трамп не дав ніяких пояснень, що взагалі означає його пост. І цього вистачило, щоб його прихильники і недоброзичливці почали мізкувати на тему таємних сенсів, зашифрованих у звичайному зображенні.

І ще: Я нічого не хочу: Трамп став зіркою мережі через свої нотатки

За сюжетом кінокартини, головний герой перемагає суперника в поєдинку за титул. До слова, оригінальне фото – це постер до фільму 1982 року "Роккі 3" з Сильвестром Сталлоне в головній ролі.

Дивіться також: Дональд Трамп знову осоромився з туалетним папером: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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