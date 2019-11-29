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Дональд Трамп спантеличив мережу своїм відфотошопленим фото
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Президент США Дональд Трамп у черговий раз розсмішив своїх підписників у Twitter. Він розмістив на своїй офіційній сторінці відфотошоплену фотографію, на якій постав в образі боксера Роккі Бальбоа із серії популярних фільмів "Роккі".
Глава американської держави Дональд Трамп не дав ніяких пояснень, що взагалі означає його пост. І цього вистачило, щоб його прихильники і недоброзичливці почали мізкувати на тему таємних сенсів, зашифрованих у звичайному зображенні.
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За сюжетом кінокартини, головний герой перемагає суперника в поєдинку за титул. До слова, оригінальне фото – це постер до фільму 1982 року "Роккі 3" з Сильвестром Сталлоне в головній ролі.
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