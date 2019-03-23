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Нову дівчину Ченнінга Татума розкритикували за целюліт на сідницях

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Про роман Ченнінга і Джессі стало відомо з минулого року - фото 1
Про роман Ченнінга і Джессі стало відомо з минулого року / Elle

Кохана актора Ченнінга Татума співачка Джессі Джей не соромиться своїх неідеальних форм. 30-річна зірка опублікувала знімок без ретуші.

Британська співачка Джессі Джей – дівчина без комплексів. У своєму Instagram вона не посоромилася опублікувати чесне фото, на якому вона зображена зі спини на тлі море.

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Знімок кохана Ченнінга не ретушувала, тому на стегнах і сідницях помітні сліди целюліту. Джессі цього не соромиться і в підписі навіть написала про це. "Моя тінь це мій настрій. О, і для тих, хто говорить мені, що у мене целюліт. Я знаю. У мене є дзеркало", – відрізала Джессі.

Нову дівчину Ченнінга Татума розкритикували за целюліт на сідницях - фото 316384

Нову дівчину Ченнінга Татума розкритикували за целюліт на сідницях - фото 316385

Нову дівчину Ченнінга Татума розкритикували за целюліт на сідницях - фото 316386

У коментарях одні люди пишуть, що Джессі виглядає прекрасно такою, яка вона є, а інші все ж розкритикували зірку. Нагадаємо, про роман Ченнінга і Джессі стало відомо з минулого року. Сама ж пара поки вважає за краще не афішувати свої стосунки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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