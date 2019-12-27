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Новозеландські фермерки роздяглися для календаря: фото 18+

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Нова Зеландія - фото 1
Нова Зеландія / nzherald

У новозеландській сільській громаді фермерки та фермери роздяглися для різдвяного благодійного календаря.

Жителі сільської громади Reporoa Young Farmers провели відверту фотосесію з місцевими чоловіками і жінками-фермерами.

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На фото місцеві фермери позують повністю оголеними, стоячи спинами до камери. На їхніх спинах написана абревіатура громади і рік календаря. Дівчата позували топлес, прикриваючи груди руками або відповідною позою.

Представник об'єднання Лаура Пулман зазначила, що за останні кілька років в Репороа відбулися самогубства молодих фермерів. Календар придумали, щоб розрядити обстановку і зібрати гроші для громади. Календар виставили на продаж за 15 новозеландських доларів.

Новозеландські фермерки роздяглися для календаря: фото 18+ - фото 376710

Новозеландські фермерки роздяглися для календаря: фото 18+ - фото 376711

Новозеландські фермерки роздяглися для календаря: фото 18+ - фото 376712

Новозеландські фермерки роздяглися для календаря: фото 18+ - фото 376713

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Джерело: nzherald
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