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Нововведення в Instagram: як зміниться стрічка новин

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Нововведення в Instagram: як зміниться стрічка новин - фото 1

Соцмережа Instagram не припиняє вдосконалюватись, тож знову вирішила трішки змінити формат новинної стрічки. Детальніше читайте далі.

Відтепер на платформі Instagram користувачі зможуть нескінченно гортати стрічку новин, адже вона вже не має "завершення".

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Як це працює? Тепер користувачам показуватимуть не лише дописи від усіх, на кого вони підписані, а й від незнайомців з контентом, який збігається з їхніми уподобаннями. Така ж ситуація і з рекламою. Однак дописи у стрічці будуть значно серйозніше підбиратись, аніж у розділі "дослідити", який також ґрунтується на інтересах кожного.

via GIPHY

Нагадаємо, що інструмент "закінчення" стрічки в Instagram з'явився ще у 2018 році. Тоді в компанії пояснили, що таким чином хочуть попіклуватись про психологічне здоров'я користувачів, а також показати, як багато часу вони проводять в мережі.

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Джерело: daily.afisha
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