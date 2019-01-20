Новоспечений тренер Манчестер Юнайтед встановив рекорд

В цілому ж це сьома поспіль перемога Сульшера з МЮ / The Independent

У 23 турі англійської Прем'єр ліги манкуніанці виявилися сильнішими за "чайок" з Брайтона.

Манчестер Юнайтед у матчі 23-го туру Прем'єр-ліги Англії на "Олд Траффорд" мінімально переміг "Брайтон Енд Гоув Альбіон" (2:1).

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Ця перемога стала шостою поспіль для норвезького наставника манкуніанців Уле Гуннара Сульшера в АПЛ. Скандинав в історії "червоних дияволів" став першим тренером, якому вдалося здобути шість перемог у стартових шести матчах "Манчестер Юнайтед" в чемпіонаті Англії. В цілому ж це сьома поспіль перемога Сульшера з МЮ, тому що манкуніанці також виграли матч в Кубку Англії. До слова, легендарний Метт Басбі тріумфував у перших 5 поєдинках в чемпіонаті Англії.

6 - Ole Gunnar Solskjaer is the first ever @ManUtd manager to win their first six league games in charge of the club. Historic. #MUNBHA pic.twitter.com/keaKcecLff — OptaJoe (@OptaJoe) 19 січня 2019 р.

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