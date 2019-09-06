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Серіал Кріпосна

Новоспечений політик Скічко показав зворушливе фото з коханою

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Олександр Скічко - фото 1
Олександр Скічко / instagram

Відомий український телеведучий, а віднедавна – народний депутат України від політичної партії Слуга народу Олександр Скічко показав своїм шанувальникам милий сімейний знімок.

Так, нардеп Олександр Скічко поділився зі своїми підписниками в Instagram милим знімком, на якому він постав разом зі своєю дружиною Єлизаветою Юрушевою.

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На ефектному кадрі пара позує у весільному вбранні на тлі гір. Цей знімок приурочений до річниці з весілля – Олександр і Єлизавета одружилися 5 вересня 2017 року.

"5 років тому я зустрів дівчину свого життя, 2 роки тому ми стали офіційно чоловіком і дружиною. Здавалося б, це зовсім не багато, ці цифри ніяк не вражають оточуючих. Але за цей час у нас сталася така кількість подій, що здається, ми були разом завжди!" – прокоментував фото Олександр Скічко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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