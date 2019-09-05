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Серіал Кріпосна

Леся Нікітюк побувала на заводі в Маріуполі: оригінальне фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк продовжує зйомки свого всеукраїнського тревел-шоу "Le Маршрутка" і їздить по країні в пошуках незвичайних об'єктів, про які зовсім скоро розповість телеглядачам. Зірка попрямувала до Маріуполя, де проходить чергова зйомка для проєкту.

В рамках поїздки, Леся відвідала один із заводів. З такої нагоди телеведуча одягалася дуже оригінально – в обтягуючий лонгслів тілесного кольору з великими написами і логотипами, лосини в тон, а на верх вона одягла міні-спідницю на ґудзиках. Згідно з технікою безпеки, на голові у телеведучої була каска.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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