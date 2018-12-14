Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото

На Новий рік 2019 ваші нігті мають сяяти і зачаровувати, тому без розкішного манікюру вам не обійтися. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальний новорічний манікюр!

Символ Нового 2019 року – жовта земляна Свиня, тому бажано, щоб ваш новорічний манікюр був виконаний у жовто-коричневій гамі. І, звичайно, найкращий колір для святкових нігтів – золотий. До вашої уваги ідеї та фото для ідеального манікюру.

Золотий манікюр на Новий рік 2019

Золота в манікюрі має бути в міру, а значить, що золотими блискітками доведеться доповнювати лаки інших кольорів. Тішить, що більшість відтінків відмінно поєднуються із золотим. Базові кольори на зразок червоного, чорного і білого гармонійно виглядають у парі з золотом, також до нього ідеально підходять теплий nude, бежевий, кавовий, коричневий, бордовий, бузковий, темно-синій.

Золотий манікюр 2019

Новорічні нігті 2019

Манікюр для новачків

Шанувальниці нюдових відтінків безперечно підберуть ошатний варіант французького манікюру з і використанням різноманітних прикрас. Це яскраві, блискучі і мерехтливі елементи, що подарують експресивність і виразність нейл-арту в новорічну ніч. Це можуть бути:

стрази;

блискітки;

бульонки;

бісер;

камені;

флок;

декоративний пісок;

фольга.

Французький манікюр з каменями на Новий рік

Стильні новорічні нігті

Ідея для ніжного святкового манікюру

Вишуканий градієнтний манікюр

Новорічні нігті з градієнтом можна зробити в домашніх умовах, і ось як!

Як зробити варіант перший:

Після манікюру-догляду нанесіть на нігті базу. Потім, подумки розділивши поверхню нігтьової пластини навпіл, – лаки двох кольорів. Поки вони не висохли, пом'якшіть перехід кольорів, використовуючи пухнастий аплікатор для тіней.

Як зробити варіант другий:

Зробіть манікюр-догляд. Покрийте нігті базою, а потім – фоновим кольором. Для цього використовуйте найсвітліший з обраних для манікюру відтінків. Потім художньо змішайте інші кольори на палітрі, якою може послужити фольга.

Градієнтний новорічний манікюр

Оригінальна ідея манікюру

Стримані нігтики до Нового року

Новорічний манікюр з блискітками

Новий 2019 рік має пройти у всій пишноті – чому б не підкреслити це за допомогою нейл-арту? Ці ідеї манікюру підійдуть для любительок глітера і золотої фольги. Подивіться, які саме нігті з блискітками будуть в тренді. Порада: стразами або блискітками можна прикрасити елементи малюнка, викласти орнамент безпосередньо з них, покрити ними нігтьову пластину повністю. Багато майстрів знайомі з такою технікою декору, як інкрустація.

Модний манікюр з блискітками

Красиві нігті на свята

Розкішна ідея на НР 2019

Червоний манікюр 2019

Традиційний для Нового року тренд – нейл-дизайн з використанням червоної палітри. Червоний новорічний манікюр в 2019-му може бути однотонним або декорованим. Однотонний лак може бути матовим, глянсовим, магнітним або мати незвичайну фактуру.

Різдвяний манікюр 2019

Червоний манікюр зі сніжинками

Різдвяний манікюр зі сніжинками 2019

Тенденціями різдвяного манікюру 2019, як і в минулому році, залишається натуральність і природність. Саме від цих параметрів і потрібно відштовхуватися при розробці дизайну нігтів. Не варто насаджувати велику кількість стразів або нарощувати нігті неймовірної довжини – це не припаде до душі жовтій земляній Свині. Адже саме вона і стане господаркою 2019 року. Не варто зупиняти свій вибір на гострих або квадратних нігтях, бо вони будуть виглядати недоречно. Щоб в новорічну ніч відповідати тематиці вечора, можна прикрасити нігті цікавим манікюром у вигляді шапочки Санта-Клауса.

Манікюр зі сніжинками 2019

Красивий манікюр зі сніжинками на Новий рік

"Скляні" новорічні нігті

Спочатку потрібно підготувати свої нігті до процедури нанесення манікюру: вони повинні бути попередньо очищені від старого шару лаку і знежирені спеціальною рідиною. Також не забудьте перед манікюром зробити нігтям сольову або трав'яну ванночку. Ця процедура потрібна для того, щоб новий манікюр на нігтях швидко закріпився і послужив вам тривалий час. І обов'язково приведіть до ладу кутикулу на нігтях.

Скляний манікюр 2019

Небанальний варіант новорічного манікюру

Яскраві святкові нігті

Коли нігті висохли, їх поверхню пофарбуйте першим шаром лаку і дайте час підсохнути. Перший шар закріплюйте прозорим покриттям і моментально накладайте голографічну наклейку. Лак повинен добре висохнути, і після першого нанесення ще раз пофарбуйте нігті прозорим лаком. Тепер можете фантазувати на тему "уламків" на нігтях.

Французький манікюр – завжди модний

Френч – настільки універсальний тренд, що його обирають і юні дівчата, і жінки поважного віку, з ним можна з'явитися і на урочистому прийомі, і в офісі або в торговому центрі, і на веселій танцювальній вечірці. Класичний біло-рожевий або біло-бежевий дизайн підійде і до романтичної сукні, і до демократичних джинсів. Чи варто дивуватися, що у новорічну ніч багато красунь теж віддадуть перевагу цьому перевіреному часом вишуканому манікюру?

Френч на Новий 2019 рік

Оригінальний французький манікюр 2019

Сміливий "в'язаний" манікюр

Це вельми цікаве, актуальне і модне рішення! З настанням холодів так хочеться одягнутися тепліше, тож кожен з нас згадує про светри, дбайливо зв'язані мамою або бабусею. Велика, красива в'язка робить виріб неймовірно красивим, затишним і домашнім. І саме таку фактуру прагнуть сьогодні зобразити на своїх нігтиках сучасні модниці. Манікюр в такому стилі називають ще дизайном нігтів в стилі "светр" і косичками на нігтях.

"В'язані нігті" здивують ваших друзів 2019

В'язаний манікюр 2019

Який манікюр 2019 підійде брюнеткам

Брюнеткам пасуватимуть будь-які контрастні, яскраві кольори, але щоб зробити манікюр на Новий рік з ними по-справжньому святковим, варто додати до них декоративні елементи. Чудові ідеї новорічного манікюру для брюнеток: мереживний, місячний, манікюр з принтами або фольгою – підійде будь-який – в залежності від вашого смаку і настрою. І пам'ятайте, про комбінаторності. Додаючи декоративний елемент до манікюру нігтів – не забудьте про таку ж естетику і в макіяжі очей або в біжутерії.

Ідеї нігтів для брюнеток

Який манікюр 2019 підійде блондинкам

Як би традиційно це не прозвучало, але пастельні відтінки завжди відтінять ніжну красу блондинок. Не виняток і манікюр для цих красунь. М'ятний, бузковий, персиковий, бірюзовий, лілово-сірий – це все основа для манікюру, над яким ви вже можете експериментувати і з фактурою, і з градієнтами, і з декоративними елементами.

Новорічні нігті для блондинок

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