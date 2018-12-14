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День Святого Миколая Новий рік 2019

Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото

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Красиві новорічні нігті - фото 1
Красиві новорічні нігті / maximum.fm

На Новий рік 2019 ваші нігті мають сяяти і зачаровувати, тому без розкішного манікюру вам не обійтися. Зібрали для вас найкращі ідеї, як зробити ідеальний новорічний манікюр!

Символ Нового 2019 року – жовта земляна Свиня, тому бажано, щоб ваш новорічний манікюр був виконаний у жовто-коричневій гамі. І, звичайно, найкращий колір для святкових нігтів – золотий. До вашої уваги ідеї та фото для ідеального манікюру.

Золотий манікюр на Новий рік 2019

Золота в манікюрі має бути в міру, а значить, що золотими блискітками доведеться доповнювати лаки інших кольорів. Тішить, що більшість відтінків відмінно поєднуються із золотим. Базові кольори на зразок червоного, чорного і білого гармонійно виглядають у парі з золотом, також до нього ідеально підходять теплий nude, бежевий, кавовий, коричневий, бордовий, бузковий, темно-синій.

Золотий манікюр 2019 на Новий рік - фото 295160
Золотий манікюр 2019
Золотий манікюр 2019 на Новий рік - фото 294998
Новорічні нігті 2019
Золотий манікюр 2019 на Новий рік - фото 294999
Манікюр для новачків

Шанувальниці нюдових відтінків безперечно підберуть ошатний варіант французького манікюру з і використанням різноманітних прикрас. Це яскраві, блискучі і мерехтливі елементи, що подарують експресивність і виразність нейл-арту в новорічну ніч. Це можуть бути:

  • стрази;
  • блискітки;
  • бульонки;
  • бісер;
  • камені;
  • флок;
  • декоративний пісок;
  • фольга.
Манікюр з каменями на Новий рік 2019 - фото 295003
Французький манікюр з каменями на Новий рік
Манікюр з каменями на Новий рік 2019 - фото 295005
Стильні новорічні нігті
Манікюр з каменями на Новий рік 2019 - фото 295004
Ідея для ніжного святкового манікюру

Вишуканий градієнтний манікюр

Новорічні нігті з градієнтом можна зробити в домашніх умовах, і ось як!

Як зробити варіант перший:

Після манікюру-догляду нанесіть на нігті базу. Потім, подумки розділивши поверхню нігтьової пластини навпіл, – лаки двох кольорів. Поки вони не висохли, пом'якшіть перехід кольорів, використовуючи пухнастий аплікатор для тіней.

Як зробити варіант другий:

Зробіть манікюр-догляд. Покрийте нігті базою, а потім – фоновим кольором. Для цього використовуйте найсвітліший з обраних для манікюру відтінків. Потім художньо змішайте інші кольори на палітрі, якою може послужити фольга.

Градієнтний манікюр 2019 на Новий рік - фото 295000
Градієнтний новорічний манікюр
Градієнтний манікюр 2019 на Новий рік - фото 295002
Оригінальна ідея манікюру
Градієнтний манікюр 2019 на Новий рік - фото 295001
Стримані нігтики до Нового року

Новорічний манікюр з блискітками

Новий 2019 рік має пройти у всій пишноті – чому б не підкреслити це за допомогою нейл-арту? Ці ідеї манікюру підійдуть для любительок глітера і золотої фольги. Подивіться, які саме нігті з блискітками будуть в тренді. Порада: стразами або блискітками можна прикрасити елементи малюнка, викласти орнамент безпосередньо з них, покрити ними нігтьову пластину повністю. Багато майстрів знайомі з такою технікою декору, як інкрустація.

Манікюр з блискітками 2019 - фото 295006
Модний манікюр з блискітками
Манікюр з блискітками 2019 - фото 295007
Красиві нігті на свята
Манікюр з блискітками 2019 - фото 295008
Розкішна ідея на НР 2019

Червоний манікюр 2019

Традиційний для Нового року тренд – нейл-дизайн з використанням червоної палітри. Червоний новорічний манікюр в 2019-му може бути однотонним або декорованим. Однотонний лак може бути матовим, глянсовим, магнітним або мати незвичайну фактуру.

Різдвяні мотиви у манікюрі 2019 - фото 295009
Різдвяний манікюр 2019
Різдвяні мотиви у манікюрі 2019 - фото 295010
Червоний манікюр зі сніжинками

Різдвяний манікюр зі сніжинками 2019

Тенденціями різдвяного манікюру 2019, як і в минулому році, залишається натуральність і природність. Саме від цих параметрів і потрібно відштовхуватися при розробці дизайну нігтів. Не варто насаджувати велику кількість стразів або нарощувати нігті неймовірної довжини – це не припаде до душі жовтій земляній Свині. Адже саме вона і стане господаркою 2019 року. Не варто зупиняти свій вибір на гострих або квадратних нігтях, бо вони будуть виглядати недоречно. Щоб в новорічну ніч відповідати тематиці вечора, можна прикрасити нігті цікавим манікюром у вигляді шапочки Санта-Клауса.
Манікюр зі сніжинками 2019 - фото 295161
Манікюр зі сніжинками 2019
Красивий манікюр зі сніжинками на Новий рік - фото 295162
Красивий манікюр зі сніжинками на Новий рік

"Скляні" новорічні нігті

Спочатку потрібно підготувати свої нігті до процедури нанесення манікюру: вони повинні бути попередньо очищені від старого шару лаку і знежирені спеціальною рідиною. Також не забудьте перед манікюром зробити нігтям сольову або трав'яну ванночку. Ця процедура потрібна для того, щоб новий манікюр на нігтях швидко закріпився і послужив вам тривалий час. І обов'язково приведіть до ладу кутикулу на нігтях.

Скляний манікюр 2019 - фото 295014
Скляний манікюр 2019
Скляний манікюр 2019 - фото 295013
Небанальний варіант новорічного манікюру
Скляний манікюр 2019 - фото 295012
Яскраві святкові нігті

Коли нігті висохли, їх поверхню пофарбуйте першим шаром лаку і дайте час підсохнути. Перший шар закріплюйте прозорим покриттям і моментально накладайте голографічну наклейку. Лак повинен добре висохнути, і після першого нанесення ще раз пофарбуйте нігті прозорим лаком. Тепер можете фантазувати на тему "уламків" на нігтях.

Французький манікюр – завжди модний

Френч – настільки універсальний тренд, що його обирають і юні дівчата, і жінки поважного віку, з ним можна з'явитися і на урочистому прийомі, і в офісі або в торговому центрі, і на веселій танцювальній вечірці. Класичний біло-рожевий або біло-бежевий дизайн підійде і до романтичної сукні, і до демократичних джинсів. Чи варто дивуватися, що у новорічну ніч багато красунь теж віддадуть перевагу цьому перевіреному часом вишуканому манікюру?

Французький манікюр 2019 - фото 295015
Френч на Новий 2019 рік
Французький манікюр 2019 - фото 295016
Оригінальний французький манікюр 2019

Сміливий "в'язаний" манікюр

Це вельми цікаве, актуальне і модне рішення! З настанням холодів так хочеться одягнутися тепліше, тож кожен з нас згадує про светри, дбайливо зв'язані мамою або бабусею. Велика, красива в'язка робить виріб неймовірно красивим, затишним і домашнім. І саме таку фактуру прагнуть сьогодні зобразити на своїх нігтиках сучасні модниці. Манікюр в такому стилі називають ще дизайном нігтів в стилі "светр" і косичками на нігтях.

В'язаний манікюр 2019 - фото 295018
"В'язані нігті" здивують ваших друзів 2019
В'язаний манікюр 2019 - фото 295017
В'язаний манікюр 2019

Який манікюр 2019 підійде брюнеткам

Брюнеткам пасуватимуть будь-які контрастні, яскраві кольори, але щоб зробити манікюр на Новий рік з ними по-справжньому святковим, варто додати до них декоративні елементи. Чудові ідеї новорічного манікюру для брюнеток: мереживний, місячний, манікюр з принтами або фольгою – підійде будь-який – в залежності від вашого смаку і настрою. І пам'ятайте, про комбінаторності. Додаючи декоративний елемент до манікюру нігтів – не забудьте про таку ж естетику і в макіяжі очей або в біжутерії.

Який манікюр 2019 підійде брюнеткам - фото 295019
Ідеї нігтів для брюнеток

Який манікюр 2019 підійде блондинкам

Як би традиційно це не прозвучало, але пастельні відтінки завжди відтінять ніжну красу блондинок. Не виняток і манікюр для цих красунь. М'ятний, бузковий, персиковий, бірюзовий, лілово-сірий – це все основа для манікюру, над яким ви вже можете експериментувати і з фактурою, і з градієнтами, і з декоративними елементами.

Який манікюр 2019 підійде блондинкам - фото 295020
Новорічні нігті для блондинок

І ще: Названі головні б'юті-тренди 2019 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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