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Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото

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ідеї манікюру на Новий рік - фото 1
ідеї манікюру на Новий рік

Підготовка до новорічних свят йде повним ходом! Щоб не робити все в останній момент, продумайте свій святковий образ заздалегідь. Підготували для вас найкращі ідеї манікюру – обирайте свій новорічний дизайн нігтів!

Вдалий манікюр той, що або доповнює загальний образ, або є головним акцентом. Далі розповідаємо про головні тенденції та тренди манікюру на Новий рік 2020.

І ще: Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї

Манікюр з блискітками

Щоб зробити звичайний манікюр новорічним, додайте блиску! Зараз у тренді різні покриття з голографічними частинками, переливами та блискучим фінішем.

Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372826
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372816
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372809
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372815
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372817
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372791
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372793
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372794
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372795
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372787
Трендове поєднання кольорів

Червоний, білий, зелений – ідеальне поєднання! Проте це мають бути не яскраві кольори, а глибокі та приглушені.

Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372823
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372806
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372804
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372789
Цього Нового року актуальні кольори – червоний, синій та білий. Обирайте різні відтінки цих кольорів і не прогадаєте!
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372797
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372821
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372814
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372808
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372802
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372800
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372798
Нюдовий манікюр на Новий рік
Простий та стриманий манікюр може бути святковим та вишуканим. Якщо ви надаєте перевагу тілесним кольорам і вам не дуже до вподоби новорічний дизайн на нігтях, то ось кілька ідей для вас!
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372825
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372824
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372788
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372790
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372812
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372805
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372803
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372799
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372801
Новорічний дизайн на нігтях
Пам'ятайте головне правило гарного манікюру – малюнок на нігтях не повинен бути занадто яскравим, це має бути активна деталь, акцент, а не картина на всю руку.
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372822
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372820
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372819
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372813
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372811
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372807
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372796
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372786
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372784
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372785
Новорічні манікюри передають атмосферу свята.
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372818
Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото - фото 372810

До теми: Як‌ ‌схуднути‌ ‌до‌ ‌Нового‌ ‌року‌ ‌за‌ ‌2‌ ‌тижні:‌ ‌ефективні‌ ‌дієти‌ ‌і‌ ‌вправи‌

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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