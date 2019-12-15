Новорічний манікюр 2020: готові варіанти нігтів на Новий рік у фото

Підготовка до новорічних свят йде повним ходом! Щоб не робити все в останній момент, продумайте свій святковий образ заздалегідь. Підготували для вас найкращі ідеї манікюру – обирайте свій новорічний дизайн нігтів!

Вдалий манікюр той, що або доповнює загальний образ, або є головним акцентом. Далі розповідаємо про головні тенденції та тренди манікюру на Новий рік 2020.

І ще: Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї

Манікюр з блискітками

Щоб зробити звичайний манікюр новорічним, додайте блиску! Зараз у тренді різні покриття з голографічними частинками, переливами та блискучим фінішем.

Трендове поєднання кольорів

Червоний, білий, зелений – ідеальне поєднання! Проте це мають бути не яскраві кольори, а глибокі та приглушені.

Цього Нового року актуальні кольори – червоний, синій та білий. Обирайте різні відтінки цих кольорів і не прогадаєте! Нюдовий манікюр на Новий рік Простий та стриманий манікюр може бути святковим та вишуканим. Якщо ви надаєте перевагу тілесним кольорам і вам не дуже до вподоби новорічний дизайн на нігтях, то ось кілька ідей для вас!

Новорічний дизайн на нігтях Пам'ятайте головне правило гарного манікюру – малюнок на нігтях не повинен бути занадто яскравим, це має бути активна деталь, акцент, а не картина на всю руку. Новорічні манікюри передають атмосферу свята.

До теми: Як‌ ‌схуднути‌ ‌до‌ ‌Нового‌ ‌року‌ ‌за‌ ‌2‌ ‌тижні:‌ ‌ефективні‌ ‌дієти‌ ‌і‌ ‌вправи‌