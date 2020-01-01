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Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
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Новий рік вже розпочався, а святкування добігаю з цієї нагоди добігають кінця. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас добірку веселих анекдотів про 1 січня та початок року українською мовою!
Після гарного святкування 31 грудня, настає важке 1 січня, але ми знаємо, як рік зустрінеш, так і проведеш. Тож пропонуємо почати рік з усмішок та сміху – найкращі анекдоти про 1 січня для вас. Смійтеся на здоров'я!
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Не важливо, як ви зустріли Новий Рік, головне – як Новий Рік зустріне вас.
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На початку року різко зменшується виробництво, зате – збільшується печінка.
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Ранок 1 січня... Магазини порожні, продавці дрімають, опустивши голову на прилавок... і тільки ближче до вечора почали приходити діти з записками...
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1 січня – це найкоротший день у році: не встиг прокинутися – вже темніє...
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– Привіт, як Новий рік зустрів?
– Як подарунок...
– В сенсі?
– Так всю ніч провалявся під ялинкою...
***
1 січня, ранок. Записка на столі:
З новим роком тебе!
P.S. Розсіл в холодильнику.
P.P.S. Холодильник на кухні.
***
1 січня, мужик в магазині:
– А хліб у вас сьогоднішній?
– Ні, торішній!
***
Першосічневе телефонне опитування, результати:
3% – "так?"
4% – "алло?"
93% – не відповіли
***
На роботі після новорічних свят новий працівник запитує у колеги:
– Де у вас тут курять?
– У нас не курять після Нового року.
– Чому?
– Бояться, що перегар здетонує.
***
Після новорічних свят:
– Дорога, яке сьогодні число?
– Третє...
– А що, 1 і 2 цієї статті не було?
***
Гарне здоров'я – це коли ти 1 січня п'єш кефір тільки тому, що у нього закінчується термін придатності.
***
1 січня.
– Добрий ранок!
– На себе подивися!
***
Зустрічаються два приятелі через кілька днів після нового року.
– Ну, як зустрів Новий рік?
– Не знаю, ще не розповідали...
***
– Ну, як зустрів Новий рік?
– Гірше не буває! Прокинувся 1 січня під ялинкою.
– Та нічого страшного!
– Звичайно, але, чорт забирай, в лісі дуже холодно!
***
Ранок 1 січня. В аптеку приходить дитина. Аптекарка його питає:
– Що, хлопчик, теж зі списком?
– Так.
– Так, зрозуміло, можеш не показувати: цитрамон, активоване вугілля.
***
1-го січня. Перший підхід до дзеркала. Мужик довго вдивляється... Я тебе не знаю, але я тебе поголю...
***
Прокидається чоловік 1 січня, йде на кухню, проходячи по коридору скидає з клітки з папугою покривало, насипає корм і йде далі. Відкриває холодильник, випиває пляшку холодного пива і з задоволеною фізіономією йде назад, накриває клітку з папугою покривалом і йде спати. З клітини кричить папуга:
– Клас, от і день пройшов!
***
– Діти мої! Я вмираю, принесіть мені склянку води.
– Батько, 1 січня, всі вмирають, візьми й сам принеси!
***
Прокидається мужик вранці 1 січня, підходить до дзеркала. Бачить – з рота звисає мотузочок:
– Господи, хоч би це був "Ліптон"!
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1-го січня народилися ті, у кого батьки добре пожартували 1 квітня?
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Судячи по ході людей вранці 1 січня, переконуєшся, що Земля крутиться. І навіть занадто.
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Найбільший облом на 1 січня для батьків. Дитина говорить батькам, який хороший подарунок йому на Новий Рік подарував Дід Мороз. А батьки, скотиняки, нічого не подарували.
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1 січня. Вечір. У квартирі лунає телефонний дзвінок. Господар, який не так давно заснув після бурхливого новорічного святкування, зриває трубку і кричить в неї: "Який дурень дзвонить о шістнадцятій годині ранку?"
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Дуже погано зустрічати Новий рік в гостях! Але розумієш це тільки увечері 1 січня, вдома, коли зовсім нічого поїсти.
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– Все, 1 січня йду в спортзал!
– Він 1 січня не працює.
– Неподобство, і в цьому році теж не працював. Так я ніколи не почну займатися спортом!
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Рівень тиші 1 січня: чутно, як у сусідів зверху вібрує телефон.
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Я хочу, щоб до мене Дід Мороз прийшов не в новорічну ніч з подарунками, а 1-го січня з мінералкою.
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1 квітня – день зачаття нового року. Залишилося дев'ять місяців до 1 січня.
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Ранок, 1 січня. Обхід в лікарні. Лікар входить в палату, дивиться в список:
– І-і-ваненко!
– Тут я.
– Як прізвище?
***
Акція "Не чіпайте, це на Новий рік!" закінчилася 31 грудня. З 1 січня розпочалася інша: "Жеріть, а то зіпсується!"
***
Оголошення 1-го січня: "Зняття похмільного синдрому матеріалом замовника".
***
Насправді, 1 січня – це подарунок від Діда Мороза сисадмінам. У цей день вони можуть спокійно поїсти вчорашнього салату, дістати приховану пляшку шампанського і поадмініструвати свою улюблену мережу спокійно, без користувачів. Про що вони мріяли весь минулий рік.
***
1 січня дівчина прийшла додому вранці. Мати строго запитує її:
– З ким ти всю ніч шлялася?
– З Дідом Морозом, – невдоволено відповідає дочка.
– Як тобі не соромно, – хитатися зі старим чоловіком?! Невідомо, що від нього можна очікувати...
– На жаль, нічого крім цукерок, мама...
***
Зупиняє поліціянт 1 січня машину. З неї вивалюється п'яний водій і каже:
– Уявляєш, сьогодні вночі вижерли 4 літри горілки на трьох, а потім ще пивом...
– Що? А ну дихни!
– Ти що, мені не віриш?
***
Вранці 1 січня в винно-горілчаному відділі магазину мужик зі сльозами на очах. Підходить до нього інший:
– Ти чого? Горілки немає, чи що?
– Є.
– Грошей немає?
– Є.
– А що ж тоді страждаєш?
– Не хочеться!
***
– Що було 1 січня 1876 року?
– Похмілля.
***
– Хелловін – це свято всякої нечисті в Америці...
– У нас теж є свято, коли всі мертві виходять на вулицю – це 1 січня...
***
В унітазів теж буде свято, їх теж чекає новорічний сюрприз, адже замість обридлих голих дуп, вони побачать багато нових облич!
***
Прокидаюся 1-ого січня в гаражі. Пити! Простягаю руку – пляшка, пробую – гас... Але холодненький!
***
1 січня 2000-го року. Прокидається мужик, зі страшним похміллям. Підходить до дзеркала, бачить там своє відображення – скуйовджене волосся, знекровлені щоки, покриті триденною щетиною, червоні опухлі очі й каже:
– Так ось ти яка, людина нового тисячоліття!!!
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