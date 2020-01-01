Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня

Новий рік вже розпочався, а святкування добігаю з цієї нагоди добігають кінця. Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас добірку веселих анекдотів про 1 січня та початок року українською мовою!

Після гарного святкування 31 грудня, настає важке 1 січня, але ми знаємо, як рік зустрінеш, так і проведеш. Тож пропонуємо почати рік з усмішок та сміху – найкращі анекдоти про 1 січня для вас. Смійтеся на здоров'я!

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Не важливо, як ви зустріли Новий Рік, головне – як Новий Рік зустріне вас.

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На початку року різко зменшується виробництво, зате – збільшується печінка.

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Ранок 1 січня... Магазини порожні, продавці дрімають, опустивши голову на прилавок... і тільки ближче до вечора почали приходити діти з записками...

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1 січня – це найкоротший день у році: не встиг прокинутися – вже темніє...

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– Привіт, як Новий рік зустрів?

– Як подарунок...

– В сенсі?

– Так всю ніч провалявся під ялинкою...

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1 січня, ранок. Записка на столі:

З новим роком тебе!

P.S. Розсіл в холодильнику.

P.P.S. Холодильник на кухні.

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1 січня, мужик в магазині:

– А хліб у вас сьогоднішній?

– Ні, торішній!

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Першосічневе телефонне опитування, результати:

3% – "так?"

4% – "алло?"

93% – не відповіли

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На роботі після новорічних свят новий працівник запитує у колеги:

– Де у вас тут курять?

– У нас не курять після Нового року.

– Чому?

– Бояться, що перегар здетонує.

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Після новорічних свят:

– Дорога, яке сьогодні число?

– Третє...

– А що, 1 і 2 цієї статті не було?

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Гарне здоров'я – це коли ти 1 січня п'єш кефір тільки тому, що у нього закінчується термін придатності.

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1 січня.

– Добрий ранок!

– На себе подивися!

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Зустрічаються два приятелі через кілька днів після нового року.

– Ну, як зустрів Новий рік?

– Не знаю, ще не розповідали...

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– Ну, як зустрів Новий рік?

– Гірше не буває! Прокинувся 1 січня під ялинкою.

– Та нічого страшного!

– Звичайно, але, чорт забирай, в лісі дуже холодно!

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Ранок 1 січня. В аптеку приходить дитина. Аптекарка його питає:

– Що, хлопчик, теж зі списком?

– Так.

– Так, зрозуміло, можеш не показувати: цитрамон, активоване вугілля.

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1-го січня. Перший підхід до дзеркала. Мужик довго вдивляється... Я тебе не знаю, але я тебе поголю...

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Прокидається чоловік 1 січня, йде на кухню, проходячи по коридору скидає з клітки з папугою покривало, насипає корм і йде далі. Відкриває холодильник, випиває пляшку холодного пива і з задоволеною фізіономією йде назад, накриває клітку з папугою покривалом і йде спати. З клітини кричить папуга:

– Клас, от і день пройшов!

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– Діти мої! Я вмираю, принесіть мені склянку води.

– Батько, 1 січня, всі вмирають, візьми й сам принеси!

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Прокидається мужик вранці 1 січня, підходить до дзеркала. Бачить – з рота звисає мотузочок:

– Господи, хоч би це був "Ліптон"!

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1-го січня народилися ті, у кого батьки добре пожартували 1 квітня?

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Судячи по ході людей вранці 1 січня, переконуєшся, що Земля крутиться. І навіть занадто.

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Найбільший облом на 1 січня для батьків. Дитина говорить батькам, який хороший подарунок йому на Новий Рік подарував Дід Мороз. А батьки, скотиняки, нічого не подарували.

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1 січня. Вечір. У квартирі лунає телефонний дзвінок. Господар, який не так давно заснув після бурхливого новорічного святкування, зриває трубку і кричить в неї: "Який дурень дзвонить о шістнадцятій годині ранку?"

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Дуже погано зустрічати Новий рік в гостях! Але розумієш це тільки увечері 1 січня, вдома, коли зовсім нічого поїсти.

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– Все, 1 січня йду в спортзал!

– Він 1 січня не працює.

– Неподобство, і в цьому році теж не працював. Так я ніколи не почну займатися спортом!

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Рівень тиші 1 січня: чутно, як у сусідів зверху вібрує телефон.

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Я хочу, щоб до мене Дід Мороз прийшов не в новорічну ніч з подарунками, а 1-го січня з мінералкою.

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1 квітня – день зачаття нового року. Залишилося дев'ять місяців до 1 січня.

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Ранок, 1 січня. Обхід в лікарні. Лікар входить в палату, дивиться в список:

– І-і-ваненко!

– Тут я.

– Як прізвище?

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Акція "Не чіпайте, це на Новий рік!" закінчилася 31 грудня. З 1 січня розпочалася інша: "Жеріть, а то зіпсується!"

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Оголошення 1-го січня: "Зняття похмільного синдрому матеріалом замовника".

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Насправді, 1 січня – це подарунок від Діда Мороза сисадмінам. У цей день вони можуть спокійно поїсти вчорашнього салату, дістати приховану пляшку шампанського і поадмініструвати свою улюблену мережу спокійно, без користувачів. Про що вони мріяли весь минулий рік.

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1 січня дівчина прийшла додому вранці. Мати строго запитує її:

– З ким ти всю ніч шлялася?

– З Дідом Морозом, – невдоволено відповідає дочка.

– Як тобі не соромно, – хитатися зі старим чоловіком?! Невідомо, що від нього можна очікувати...

– На жаль, нічого крім цукерок, мама...

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Зупиняє поліціянт 1 січня машину. З неї вивалюється п'яний водій і каже:

– Уявляєш, сьогодні вночі вижерли 4 літри горілки на трьох, а потім ще пивом...

– Що? А ну дихни!

– Ти що, мені не віриш?

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Вранці 1 січня в винно-горілчаному відділі магазину мужик зі сльозами на очах. Підходить до нього інший:

– Ти чого? Горілки немає, чи що?

– Є.

– Грошей немає?

– Є.

– А що ж тоді страждаєш?

– Не хочеться!

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– Що було 1 січня 1876 року?

– Похмілля.

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– Хелловін – це свято всякої нечисті в Америці...

– У нас теж є свято, коли всі мертві виходять на вулицю – це 1 січня...

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В унітазів теж буде свято, їх теж чекає новорічний сюрприз, адже замість обридлих голих дуп, вони побачать багато нових облич!

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Прокидаюся 1-ого січня в гаражі. Пити! Простягаю руку – пляшка, пробую – гас... Але холодненький!

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1 січня 2000-го року. Прокидається мужик, зі страшним похміллям. Підходить до дзеркала, бачить там своє відображення – скуйовджене волосся, знекровлені щоки, покриті триденною щетиною, червоні опухлі очі й каже:

– Так ось ти яка, людина нового тисячоліття!!!

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