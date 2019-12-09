Новорічні пісні виявились шкідливими для здоров'я

Різдвяні мелодії можуть не лише дарувати атмосферу свят, а й шкодити психічному здоров'ю. Чому так трапляється – читайте далі.

Зимові свята передбачають мандаринки, ялинки, сніг, гірлянди та новорічний плейлист. Звісно ж, у переліку може бути ще чимало пунктів для створення настрою, однак без святкових мелодій важко уявити собі снігову пору. Але такі пісні можуть мати не лише позитивний, а й негативний вплив. І найбільше від цього страждають продавці у магазинах. А все тому, що у сезон там постійно лунають одні й ті ж веселі пісеньки без перерви.

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Достатньо спитати у працівників маркетів про їхнє ставлення до музики, і вони точно розкажуть, наскільки її ненавидять. А недавнє дослідження американських учених виявило, що повторювані новорічні пісні загрожують здоров'ю психіки, адже викликають постійне роздратування.

"Ці мелодії народжують у людей, які змушені слухати їх постійно, неприємні відчуття того, що вони у пастці. Інколи ці мелодій викликають невдоволення і у звичайних покупців, адже нагадують про те, що потрібно купувати подарунки, турбуватись про задоволення очікувань інших людей, організацію свят. Дехто реагує на музику імпульсивними покупками, інші ж просто покидають магазини", – пояснює клінічний психолог Лінда Блер.

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