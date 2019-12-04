Фінансові щасливчики грудня: у яких знаків Зодіаку побільшає грошей

Останній кінець року асоціюється у людей не лише з очікуванням дива та пухнастим снігом, а й витратами на свята. Однак деяких знакам Зодіаку в грудні пощастить покращити своє фінансове становище.

Астрологи розповіли, для представників яких знаків Зодіаку грудень стане не лише казковим місяцем, а й фінансово вдалим. А ви є у списку?

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Тельці. Працьовиті представники цього знаку давно заслуговують на те, щоб їхню роботу оцінили справедливо. Тому кінець року може нарешті принести плоди у вигляді підвищення зарплати чи кар'єрного руху вгору. Фортуна на вашому боці, тож пора добре подумати про майбутнє. Дослухайтесь до інтуїції.

Кому фінансово пощастить в грудні

Стрільці. Для них цей місяць стане справжнім часом для несподіванок, адже ваше життя почне покращуватись по всіх параметрах. І фінансова сфера також не розчаровуватиме. Щоправда, краще не надто піддаватись бажанню спонтанного шопінгу, щоб одразу ж не позбутися всіх грошей. Спробуйте стабілізувати своє становище.

Водолії. Здається, саме грудень стане для представників знаку справді найяскравішим Місяцем у 2019 році. Ви встигли чимало за цей рік, тому і його фінал буде приємним. І в фінансах, і в коханні вам щастить, тому ловіть вдачу та будуйте нові цілі.

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