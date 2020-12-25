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Новорічна: Співачка SVOYA презентувала святковий трек

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SVOYA представила святкову пісню - фото 1
SVOYA представила святкову пісню

У такий передсвятковий період надзвичайно хочеться атмосфери свята, і в цьому як ніколи допоможуть новорічні пісні. Саме тому артистка SVOYA вирішила в такий непростий час додати трішки тепла та затишку і звичайно святкового настрою слухачам.

Слухайте на Радіо МАКСИМУМ святковий трек "Новорічна" від співачки SVOYA!

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"Цією композицією хочу привітати кожного з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю Вам тільки кращого у Новому Році, бажаю нового щастя, нових вражень, нових емоцій, нових теплих святкувань. Хай лунає у кожному домі сміх і радість, а любов наповнює ваші серця!", – ділиться артистка.

SVOYA – Новорічна: слухайте святковий трек співачки

На композицію вже відзнято відеороботу, яку згодом теж представлять широкій аудиторії.

Новорічна, текст і слова пісні SVOYA:

В дорозі запахло Новим Роком,
Дивись, яка яскрава мить.
І знов до щастя на півкроку
Дивись – ялиночка горить.
І сяє навкруги гірлянда,
А за вікном скоро зима.
Снігом замете навкруг багато,
А ти співай такі слова:

З Новим Роком, з новим щастям,
Хай в серцях віра свята,
Хай дарує Бог вам ласку,
З Новим Роком, до Різдва.

Навкруги сміху багато,
В колі друзів і сім’ї,
Ми даруєм подарунки,
Хай дзвенить дитячий сміх.
Щоб були ми всі здорові,
Щоб родила нам земля,
Щоб усе в житті навколо
Об’єднало нам серця.

З Новим Роком, з новим щастям,
Хай в серцях віра свята,
Хай дарує Бог вам ласку,
З Новим Роком, до Різдва.

Україна, ти багата,
Я з тобою до кінця.
Хай звучить для вас ця пісня
Від Романа до Різдва.

З Новим Роком, з новим щастям,
Хай в серцях віра свята,
Хай дарує Бог вам ласку,
З Новим Роком, до Різдва.

Новорічна: Співачка SVOYA презентувала святковий трек - фото 440644

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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