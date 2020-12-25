Новорічна: Співачка SVOYA презентувала святковий трек

У такий передсвятковий період надзвичайно хочеться атмосфери свята, і в цьому як ніколи допоможуть новорічні пісні. Саме тому артистка SVOYA вирішила в такий непростий час додати трішки тепла та затишку і звичайно святкового настрою слухачам.

Слухайте на Радіо МАКСИМУМ святковий трек "Новорічна" від співачки SVOYA!

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"Цією композицією хочу привітати кожного з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю Вам тільки кращого у Новому Році, бажаю нового щастя, нових вражень, нових емоцій, нових теплих святкувань. Хай лунає у кожному домі сміх і радість, а любов наповнює ваші серця!", – ділиться артистка.

SVOYA – Новорічна: слухайте святковий трек співачки

На композицію вже відзнято відеороботу, яку згодом теж представлять широкій аудиторії.

Новорічна, текст і слова пісні SVOYA:

В дорозі запахло Новим Роком,

Дивись, яка яскрава мить.

І знов до щастя на півкроку

Дивись – ялиночка горить.

І сяє навкруги гірлянда,

А за вікном скоро зима.

Снігом замете навкруг багато,

А ти співай такі слова:



З Новим Роком, з новим щастям,

Хай в серцях віра свята,

Хай дарує Бог вам ласку,

З Новим Роком, до Різдва.



Навкруги сміху багато,

В колі друзів і сім’ї,

Ми даруєм подарунки,

Хай дзвенить дитячий сміх.

Щоб були ми всі здорові,

Щоб родила нам земля,

Щоб усе в житті навколо

Об’єднало нам серця.



З Новим Роком, з новим щастям,

Хай в серцях віра свята,

Хай дарує Бог вам ласку,

З Новим Роком, до Різдва.



Україна, ти багата,

Я з тобою до кінця.

Хай звучить для вас ця пісня

Від Романа до Різдва.



З Новим Роком, з новим щастям,

Хай в серцях віра свята,

Хай дарує Бог вам ласку,

З Новим Роком, до Різдва.

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