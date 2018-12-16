Настя Каменських здивувала новим кольором волосся

Українська співачка Настя Каменських кардинально змінила імідж.

Популярна співачка Настя Каменських з'явилася на четвертому прямому ефірі вокального шоу X-фактор 9, кардинально змінивши свій імідж: артистка стала блондинко.

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Один із суддів, співак і суддя шоу Андрій Данилко зізнався, що навіть не впізнав свою колегу. "Зайшов сьогодні за куліси і не відразу впізнав Настю", – сказав він.

Користувачі мережі в більшості своїй підтримали новий образ Каменських: "Ух ти, несподівано, але ти прекрасна", "Дуже симпатична", "Зовсім інша Настя, мені подобається", "Супер, ти стаєш з кожним днем", "Як Барбі". Але знайшлися й ті, хто назвав зачіску зірки занадто "неприродною". "Брюнеткою тобі було набагато краще", – пишуть користувачі в коментарях.

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