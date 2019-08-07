Нового Jeep Grand Cherokee підловили на тестах: фотофакт

Легендарний великий Jeep готують до зміни поколінь. Презентація повинна відбутися у 2020 році. З чуток, в розробці позашляховика беруть участь італійці.

Передбачається, що Grand Cherokee змінить платформу, переїхавши на архітектуру від Alfa Romeo: найімовірніше, йдеться про ту архітектуру, на якій побудований кросовер Stelvio. Якими саме двигунами будуть комплектувати позашляховик, поки неясно, але перехід на італійську основу дозволить марці активно електрифікувати моторну гамму.

І ще: В Україні прогнозують подорожчання автомобілів

Тести Jeep Grand Cherokee

Вельми вірогідна поява у Grand Cherokee силових установок в стилі "м'який гібрид" зі стартер-генераторами. Від фірмового V8 в Jeep, за чутками, відмовлятися не збираються, але збережуть його тільки для дорогих модифікацій.

Що стосується зовнішнього дизайну, то поки його напрочуд ретельно приховують. Прототип, помічений під час заправки, покритий не тільки дуже щільним камуфляжем, а й, схоже, фальшивими кузовними панелями, які спотворюють як силует позашляховика, так і його пропорції. Проте, можна припустити, що зі зміною поколінь Grand Cherokee стане виглядати трохи спортивніше.

Читайте також: Новий кросовер Bugatti буде електричним