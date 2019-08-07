На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нового Jeep Grand Cherokee підловили на тестах: фотофакт
-
- 22
Легендарний великий Jeep готують до зміни поколінь. Презентація повинна відбутися у 2020 році. З чуток, в розробці позашляховика беруть участь італійці.
Передбачається, що Grand Cherokee змінить платформу, переїхавши на архітектуру від Alfa Romeo: найімовірніше, йдеться про ту архітектуру, на якій побудований кросовер Stelvio. Якими саме двигунами будуть комплектувати позашляховик, поки неясно, але перехід на італійську основу дозволить марці активно електрифікувати моторну гамму.
І ще: В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
Вельми вірогідна поява у Grand Cherokee силових установок в стилі "м'який гібрид" зі стартер-генераторами. Від фірмового V8 в Jeep, за чутками, відмовлятися не збираються, але збережуть його тільки для дорогих модифікацій.
Що стосується зовнішнього дизайну, то поки його напрочуд ретельно приховують. Прототип, помічений під час заправки, покритий не тільки дуже щільним камуфляжем, а й, схоже, фальшивими кузовними панелями, які спотворюють як силует позашляховика, так і його пропорції. Проте, можна припустити, що зі зміною поколінь Grand Cherokee стане виглядати трохи спортивніше.
Читайте також: Новий кросовер Bugatti буде електричним
-
14:44Софія Ротару показала сімейне фото з дня народження
-
14:32Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років
-
14:12У мережі розсекретили зовнішній вигляд Huawei Mate 30
-
13:51Темношкірий Кевін? Disney перезніме Сам удома
-
13:30Тіна Кароль назвала ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу Голос країни
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:17Українців розсмішила їдальня НАЗК у стилі Лувру: епічні фото
-
12:5015 акаунтів в Instagram, на які підписалися герцоги Сассекські
-
12:45Софії Ротару – 72: раритетні фото та відео з молодості співачки
-
12:29Гаряче фото Вікторії Бекхем з прогулянки стало хітом мережі
-
12:15ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
-
11:39Фото Землі, зроблене індійським місячним апаратом
-
11:17Жителі яких країн світу найбільше подорожують: рейтинг
-
10:55Привітання з Днем ангела Анни 2019: побажання і картинки на іменини
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:41Чоловік випадково купив картину Рембрандта вартістю 30 млн за 500 євро
-
10:20Apple Card: компанія почала випускати карти
-
09:49Нового Jeep Grand Cherokee підловили на тестах: фотофакт
-
09:21День народження Куліша: Google присвятив дудл відомому українському письменнику
-
08:55Науковці розповіли, чим корисний незахищений секс
-
08:27Disney визначив ціну абонемента на свій канал потокового відео
-
07:59У Японії представили прототип літаючого автомобіля
-
07:33Користувачі OnePlus 7 Pro розкритикували систему оцінок DxOMark
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
12:15ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто
- 05 серпня
-
21:55Психологи розповіли, куди зникає секс у більшості пар
-
19:00"Як козаки ..." – дивіться всі мультики про пригоди улюблених Грая, Ока і Тура
-
17:2110 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
-
15:30ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
-
13:25Голос країни: ТОП 20 найкращих виступів в історії шоу за версією Потапа
-
11:45Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло в різних районах столиці
-
09:50Уляна Супрун нагадала про щеплення перед школою
-
07:33Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)
- 04 серпня
-
21:215 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:55ТОП 5 продуктів, які можна їсти на ніч
-
17:50Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
-
14:50Як полагодити блискавку: прості способи (відеоінструкція)
-
12:13Чотири дивовижних серіали, які ви могли пропустити
-
10:46Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь
-
08:155 причин появи хропіння, про які ви могли не підозрювати