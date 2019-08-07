Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Нового Jeep Grand Cherokee підловили на тестах: фотофакт

  • 22
Нового Jeep Grand Cherokee - фото 1
Нового Jeep Grand Cherokee / motor1

Легендарний великий Jeep готують до зміни поколінь. Презентація повинна відбутися у 2020 році. З чуток, в розробці позашляховика беруть участь італійці.

Передбачається, що Grand Cherokee змінить платформу, переїхавши на архітектуру від Alfa Romeo: найімовірніше, йдеться про ту архітектуру, на якій побудований кросовер Stelvio. Якими саме двигунами будуть комплектувати позашляховик, поки неясно, але перехід на італійську основу дозволить марці активно електрифікувати моторну гамму.

І ще: В Україні прогнозують подорожчання автомобілів

Тести Jeep Grand Cherokee - фото 346040
Тести Jeep Grand Cherokee

Вельми вірогідна поява у Grand Cherokee силових установок в стилі "м'який гібрид" зі стартер-генераторами. Від фірмового V8 в Jeep, за чутками, відмовлятися не збираються, але збережуть його тільки для дорогих модифікацій.

Що стосується зовнішнього дизайну, то поки його напрочуд ретельно приховують. Прототип, помічений під час заправки, покритий не тільки дуже щільним камуфляжем, а й, схоже, фальшивими кузовними панелями, які спотворюють як силует позашляховика, так і його пропорції. Проте, можна припустити, що зі зміною поколінь Grand Cherokee стане виглядати трохи спортивніше.

Тести Jeep Grand Cherokee - фото 346041

Тести Jeep Grand Cherokee - фото 346042

Тести Jeep Grand Cherokee - фото 346043

Тести Jeep Grand Cherokee - фото 346044

Читайте також: Новий кросовер Bugatti буде електричним

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)
  • 04 серпня, 17:50
  • 907
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2805
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • 05 серпня, 17:21
  • 871
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології