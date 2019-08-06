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Новий кросовер Bugatti буде електричним
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Нова порція чуток про другу модель Bugatti стверджує, що компанія все-таки випустить кросовер, а допоможе їй у цьому хорватська фірма Rimac. Передбачається, що повністю електрична модель отримає силову установку потужність 1900 кінських сил.
Видання Automobile Magazine, яке вже робило прогноз щодо майбутнього декількох моделей BMW, впевнене, що електричний кросовер Bugatti буде розроблений спільно з німецькою інжиніринговою фірмою Edag, а його будівництвом займеться Magna Steyr. При цьому за допомогою Porsche, що володіє 10 відсотками акцій Rimac, французи сподіваються отримати доступ до 1900-сильної силової установки.
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Ймовірно, мова йде про встановлення, аналогічної тій, що використовується на Rimac C_Two і Pininfarina Battista: чотири електромотори сумарною потужністю близько 1900 кінських сил і 2300 Нм крутного, а також тягова батарея місткістю 120 кіловат-годин. Не виключено, що для Bugatti вона буде оптимізована й отримає власні унікальні налаштування. У будь-якому випадку компанія планує продавати 600 кросоверів щорічно за ціною від 850 тисяч доларів.
Раніше з'явилася інформація, що в лінійці Bugatti не буде позашляховика, а другою моделлю стане електричний суперкар. Новинка могла б стати доступнішою альтернативою Chiron, призначеної для щоденних поїздок. Поки в компанії не готові назвати терміни появи суперкара, але вже почали аналізувати його ринкові перспективи.
Зараз Bugatti випускає фактично одну модель – гіперкар Chiron. Усі машини збирають вручну на заводі марки у французькому Мольсаймі, і за два роки загальний тираж склав 200 примірників. Ювілейний, 200-й примірник купе в особливій версії Chiron 110 ans Bugatti показали у середині липня.
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