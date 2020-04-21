Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 21 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 21 квітня: в Україні виявлено ​6125 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 415​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 710 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 6125 Одужали 367 Померли 161

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (988) та в місті Києві (892). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 892 Київська область 356 Чернівецька область 988 Івано-Франківська область 556 Тернопільська область 435 Рівненська область 341 Запорізька область 137 Одеська область 146 Волинська область 174 Львівська область 256 Дніпропетровська область 122 Житомирська область 270 Черкаська область 186 Херсонська область 70 Луганська область 25 Донецька область 16 Вінницька область 338 Закарпатська область 205 Кіровоградська область 247 Полтавська область 101 Сумська область 84 Харківська область 77 Чернігівська область 13 Хмельницька область 49 Миколаївська область 41

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 21 квітня: Захворіли 2,482,513 Одужали 652,476 Померли 170,477 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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