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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 21 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 21 квітня: в Україні виявлено 6125 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 415 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 710 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|6125
|Одужали
|367
|Померли
|161
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (988) та в місті Києві (892). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|892
|
Київська область
|356
|
Чернівецька область
|988
|
Івано-Франківська область
|556
|
Тернопільська область
|435
|
Рівненська область
|341
|
Запорізька область
|137
|
Одеська область
|146
|
Волинська область
|174
|
Львівська область
|256
|
Дніпропетровська область
|122
|
Житомирська область
|270
|
Черкаська область
|186
|
Херсонська область
|70
|
Луганська область
|25
|
Донецька область
|16
|
Вінницька область
|338
|
Закарпатська область
|205
|
Кіровоградська область
|247
|
Полтавська область
|101
|
Сумська область
|84
|
Харківська область
|77
|
Чернігівська область
|13
|
Хмельницька область
|49
|
Миколаївська область
|41
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 21 квітня:
|Захворіли
|2,482,513
|Одужали
|652,476
|Померли
|170,477
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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