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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 21 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 21 квітня: в Україні виявлено ​6125 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 415​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 710 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 6125
Одужали 367
Померли 161

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (988) та в місті Києві (892). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 892

Київська область

 356

Чернівецька область

 988

Івано-Франківська область

 556

Тернопільська область

 435

Рівненська область

 341

Запорізька область

 137

Одеська область

 146

Волинська область

 174

Львівська область

 256

Дніпропетровська область

 122

Житомирська область

 270

Черкаська область

 186

Херсонська область

 70

Луганська область

 25

Донецька область

 16

Вінницька область

 338

Закарпатська область

 205

Кіровоградська область

 247

Полтавська область

 101

Сумська область

 84

Харківська область

 77

Чернігівська область

 13

Хмельницька область

 49

Миколаївська область

 41

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 21 квітня:

Захворіли 2,482,513
Одужали 652,476
Померли 170,477

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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