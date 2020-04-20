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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 20 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 20 квітня: в Україні виявлено 5710 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 261 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|5710
|Одужали
|359
|Померли
|151
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (906) та в місті Києві (850). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|850
|
Київська область
|333
|
Чернівецька область
|906
|
Івано-Франківська область
|512
|
Тернопільська область
|414
|
Рівненська область
|312
|
Запорізька область
|134
|
Одеська область
|137
|
Волинська область
|158
|
Львівська область
|252
|
Дніпропетровська область
|118
|
Житомирська область
|226
|
Черкаська область
|165
|
Херсонська область
|63
|
Луганська область
|24
|
Донецька область
|16
|
Вінницька область
|330
|
Закарпатська область
|196
|
Кіровоградська область
|246
|
Полтавська область
|63
|
Сумська область
|83
|
Харківська область
|73
|
Чернігівська область
|12
|
Хмельницька область
|49
|
Миколаївська область
|37
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 20 квітня:
|Захворіли
|2 404 249
|Одужали
|624 725
|Померли
|165 234
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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