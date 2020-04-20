Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 20 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 20 квітня: в Україні виявлено 5710​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано ​261​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 5710 Одужали 359 Померли 151

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (906) та в місті Києві (850). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 850 Київська область 333 Чернівецька область 906 Івано-Франківська область 512 Тернопільська область 414 Рівненська область 312 Запорізька область 134 Одеська область 137 Волинська область 158 Львівська область 252 Дніпропетровська область 118 Житомирська область 226 Черкаська область 165 Херсонська область 63 Луганська область 24 Донецька область 16 Вінницька область 330 Закарпатська область 196 Кіровоградська область 246 Полтавська область 63 Сумська область 83 Харківська область 73 Чернігівська область 12 Хмельницька область 49 Миколаївська область 37

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 20 квітня: Захворіли 2 404 249 Одужали 624 725 Померли 165 234 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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