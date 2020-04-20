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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня

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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 20 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 20 квітня: в Україні виявлено 5710​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано ​261​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 20 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 5710
Одужали 359
Померли 151

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (906) та в місті Києві (850). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня - фото 399043

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 850

Київська область

 333

Чернівецька область

 906

Івано-Франківська область

 512

Тернопільська область

 414

Рівненська область

 312

Запорізька область

 134

Одеська область

 137

Волинська область

 158

Львівська область

 252

Дніпропетровська область

 118

Житомирська область

 226

Черкаська область

 165

Херсонська область

 63

Луганська область

 24

Донецька область

 16

Вінницька область

 330

Закарпатська область

 196

Кіровоградська область

 246

Полтавська область

 63

Сумська область

 83

Харківська область

 73

Чернігівська область

 12

Хмельницька область

 49

Миколаївська область

 37

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 20 квітня:

Захворіли 2 404 249
Одужали 624 725
Померли 165 234

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня - фото 397814

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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