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Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 12 квітня.
Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 12 квітня: в Україні виявлено 2 777 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 266 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 777
|Одужали
|89
|Померли
|83
Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (366) та в місті Києві (348). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|416
|
Київська область
|159
|
Чернівецька область
|432
|
Івано-Франківська область
|291
|
Тернопільська область
|243
|
Рівненська область
|119
|
Запорізька область
|83
|
Одеська область
|63
|
Волинська область
|71
|
Львівська область
|111
|
Дніпропетровська область
|58
|
Житомирська область
|74
|
Черкаська область
|99
|
Херсонська область
|31
|
Луганська область
|3
|
Донецька область
|11
|
Вінницька область
|174
|
Закарпатська область
|82
|
Кіровоградська область
|118
|
Полтавська область
|25
|
Сумська область
|74
|
Харківська область
|11
|
Чернігівська область
|9
|
Хмельницька область
|19
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 12 квітня:
|Захворіли
|1 780 909
|Одужали
|404 497
|Померли
|108 852
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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