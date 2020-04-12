Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня

Коронавірус у світі та Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 12 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 12 квітня: в Україні виявлено 2 777 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 266 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 777 Одужали 89 Померли 83

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (366) та в місті Києві (348). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 416 Київська область 159 Чернівецька область 432 Івано-Франківська область 291 Тернопільська область 243 Рівненська область 119 Запорізька область 83 Одеська область 63 Волинська область 71 Львівська область 111 Дніпропетровська область 58 Житомирська область 74 Черкаська область 99 Херсонська область 31 Луганська область 3 Донецька область 11 Вінницька область 174 Закарпатська область 82 Кіровоградська область 118 Полтавська область 25 Сумська область 74 Харківська область 11 Чернігівська область 9 Хмельницька область 19

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 12 квітня: Захворіли 1 780 909 Одужали 404 497 Померли 108 852 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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