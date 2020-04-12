Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня

  • 279
Коронавірус у світі та Україні - фото 1
Коронавірус у світі та Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19 станом на 12 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 неділі, 12 квітня: в Україні виявлено 2 777 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 266 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 777
Одужали 89
Померли 83

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (366) та в місті Києві (348). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня - фото 397523

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 416

Київська область

 159

Чернівецька область

 432

Івано-Франківська область

 291

Тернопільська область

 243

Рівненська область

 119

Запорізька область

 83

Одеська область

 63

Волинська область

 71

Львівська область

 111

Дніпропетровська область

 58

Житомирська область

 74

Черкаська область

 99

Херсонська область

 31

Луганська область

 3

Донецька область

 11

Вінницька область

 174

Закарпатська область

 82

Кіровоградська область

 118

Полтавська область

 25

Сумська область

 74

Харківська область

 11

Чернігівська область

 9

Хмельницька область

 19

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 12 квітня:

Захворіли 1 780 909
Одужали 404 497
Померли 108 852

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 12 квітня - фото 397168

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Аджарське застілля на карантині
  • 10 квітня, 08:00
  • 160
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4372
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 836
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна