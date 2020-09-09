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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 вересня: в Україні виявлено 143 030 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 551 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 9 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня - фото 424444

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 143 030
Одужали 64 703
Померли 2 979

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 821 та у Львівській області (16 269). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 503

Волинська область

 6 015

Дніпропетровська область

 2 923

Донецька область

 1 762

Житомирська область

 3 879

Закарпатська область

 8 277

Запорізька область

 2 041

Івано-Франківська область

 10 659

Кіровоградська область

 870

Київ

 15 821

Київська область

 6459

Львівська область

 16 269

Луганська область

 480

Миколаївська область

 1 714

Одеська область

 8 827

Полтавська область

 1 018

Рівненська область

 9 943

Сумська область

 2 143

Тернопільська область

 7 824

Харківська область

 11 493

Херсонська область

 538

Хмельницька область

 3 355

Чернівецька область

 11 581

Черкаська область

 2 121

Чернігівська область

 2 515

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-09-2020:

Захворіли 27 740 265
Одужали 19 833 287
Померли 901 871

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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