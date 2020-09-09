Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 вересня: в Україні виявлено 143 030 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 551 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 9 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 054 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 205 819 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 143 030 Одужали 64 703 Померли 2 979

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 821 та у Львівській області (16 269). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 503 Волинська область 6 015 Дніпропетровська область 2 923 Донецька область 1 762 Житомирська область 3 879 Закарпатська область 8 277 Запорізька область 2 041 Івано-Франківська область 10 659 Кіровоградська область 870 Київ 15 821 Київська область 6459 Львівська область 16 269 Луганська область 480 Миколаївська область 1 714 Одеська область 8 827 Полтавська область 1 018 Рівненська область 9 943 Сумська область 2 143 Тернопільська область 7 824 Харківська область 11 493 Херсонська область 538 Хмельницька область 3 355 Чернівецька область 11 581 Черкаська область 2 121 Чернігівська область 2 515

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-09-2020:

Захворіли 27 740 265 Одужали 19 833 287 Померли 901 871 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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