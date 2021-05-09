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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 травня: в Україні виявлений 2 119 510 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 119 510
|Одужали
|1 759 751
|Померли
|46 393
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|73
|
Волинська область
|82
|
Дніпропетровська область
|798
|
Донецька область
|401
|
Житомирська область
|191
|
Закарпатська область
|37
|
Запорізька область
|111
|
Івано-Франківська область
|83
|
Кіровоградська область
|150
|
Київ
|255
|
Київська область
|210
|
Львівська область
|329
|
Луганська область
|54
|
Миколаївська область
|253
|
Одеська область
|342
|
Полтавська область
|147
|
Рівненська область
|142
|
Сумська область
|225
|
Тернопільська область
|227
|
Харківська область
|361
|
Херсонська область
|154
|
Хмельницька область
|227
|
Чернівецька область
|69
|
Черкаська область
|159
|
Чернігівська область
|299
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 9-05-2021:
|Захворіли
|158 334 441
|Одужали
|
135 807 717
|Померли
|
3 297 034
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
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