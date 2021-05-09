Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 травня: в Україні виявлений 2 119 510 ​випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 5 372 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 9 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 46 516 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 655 779​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 119 510 Одужали 1 759 751 Померли 46 393

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 73 Волинська область 82 Дніпропетровська область 798 Донецька область 401 Житомирська область 191 Закарпатська область 37 Запорізька область 111 Івано-Франківська область 83 Кіровоградська область 150 Київ 255 Київська область 210 Львівська область 329 Луганська область 54 Миколаївська область 253 Одеська область 342 Полтавська область 147 Рівненська область 142 Сумська область 225 Тернопільська область 227 Харківська область 361 Херсонська область 154 Хмельницька область 227 Чернівецька область 69 Черкаська область 159 Чернігівська область 299

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 9-05-2021:

Захворіли 158 334 441 Одужали 135 807 717 Померли 3 297 034 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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