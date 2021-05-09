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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 9 травня: в Україні виявлений 2 119 510 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 5 372 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 9 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 46 516 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 655 779​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 119 510
Одужали 1 759 751
Померли 46 393

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 73

Волинська область

 82

Дніпропетровська область

 798

Донецька область

 401

Житомирська область

 191

Закарпатська область

 37

Запорізька область

 111

Івано-Франківська область

 83

Кіровоградська область

 150

Київ

 255

Київська область

 210

Львівська область

 329

Луганська область

 54

Миколаївська область

 253

Одеська область

 342

Полтавська область

 147

Рівненська область

 142

Сумська область

 225

Тернопільська область

 227

Харківська область

 361

Херсонська область

 154

Хмельницька область

 227

Чернівецька область

 69

Черкаська область

 159

Чернігівська область

 299

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 9-05-2021:

Захворіли 158 334 441
Одужали

135 807 717
Померли

3 297 034

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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