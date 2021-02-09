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Коронавірус Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 9 лютого: в Україні виявлено 1 249 646 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​2 656 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 30 901 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 419 781​​​​​​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 249 646
Одужали 1 084 608
Померли 23 771

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 47

Волинська область

 58

Дніпропетровська область

 71

Донецька область

 59

Житомирська область

 17

Закарпатська область

 276

Запорізька область

 164

Івано-Франківська область

 525

Кіровоградська область

 20

Київ

 243

Київська область

 90

Львівська область

 97

Луганська область

 49

Миколаївська область

 57

Одеська область

 90

Полтавська область

 72

Рівненська область

 86

Сумська область

 26

Тернопільська область

 51

Харківська область

 124

Херсонська область

 52

Хмельницька область

 31

Чернівецька область

 194

Черкаська область

 150

Чернігівська область

 7

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-02-2021:

Захворіли

106 431 323
Одужали

59 358 315
Померли

2 324 142

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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