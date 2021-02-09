Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 9 лютого: в Україні виявлено 1 249 646 випадків коронавірусу.

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​​​​​​2 656 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 30 901 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 419 781​​​​​​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 9 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 249 646 Одужали 1 084 608 Померли 23 771

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 47 Волинська область 58 Дніпропетровська область 71 Донецька область 59 Житомирська область 17 Закарпатська область 276 Запорізька область 164 Івано-Франківська область 525 Кіровоградська область 20 Київ 243 Київська область 90 Львівська область 97 Луганська область 49 Миколаївська область 57 Одеська область 90 Полтавська область 72 Рівненська область 86 Сумська область 26 Тернопільська область 51 Харківська область 124 Херсонська область 52 Хмельницька область 31 Чернівецька область 194 Черкаська область 150 Чернігівська область 7

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-02-2021:

Захворіли 106 431 323 Одужали 59 358 315 Померли 2 324 142 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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