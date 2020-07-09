Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня

Новини про коронавірус в Україні / vgoroden

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 9 липня: в Україні виявлено 51 224​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 810 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 905 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 356 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 51 224 Одужали 23 784 Померли 1 327

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5872) та у Львівській області (6681). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 021 Волинська область 2 875 Дніпропетровська область 1 130 Донецька область 749 Житомирська область 1 500 Закарпатська область 3 622 Запорізька область 605 Івано-Франківська область 2 797 Кіровоградська область 664 Київ 5 872 Київська область 2 857 Львівська область 6 681 Луганська область 90 Миколаївська область 465 Одеська область 2 052 Полтавська область 327 Рівненська область 4 380 Сумська область 328 Тернопільська область 2 153 Харківська область 2 521 Херсонська область 201 Хмельницька область 865 Чернівецька область 5 074 Черкаська область 707 Чернігівська область 585

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-07-2020:

Захворіли 11 994 182 Одужали 6 533 436 Померли 547 931 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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