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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / vgoroden

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 9 липня: в Україні виявлено 51 224​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 810 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 905 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 356 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 51 224
Одужали 23 784
Померли 1 327

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5872) та у Львівській області (6681). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 021

Волинська область

 2 875

Дніпропетровська область

 1 130

Донецька область

 749

Житомирська область

 1 500

Закарпатська область

 3 622

Запорізька область

 605

Івано-Франківська область

 2 797

Кіровоградська область

 664

Київ

 5 872

Київська область

 2 857

Львівська область

 6 681

Луганська область

 90

Миколаївська область

 465

Одеська область

 2 052

Полтавська область

 327

Рівненська область

 4 380

Сумська область

 328

Тернопільська область

 2 153

Харківська область

 2 521

Херсонська область

 201

Хмельницька область

 865

Чернівецька область

 5 074

Черкаська область

 707

Чернігівська область

 585

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-07-2020:

Захворіли 11 994 182
Одужали 6 533 436
Померли 547 931

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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