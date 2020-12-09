Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 грудня: в Україні виявлено 845 343 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 585 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 271 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 876 501 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 845 343 Одужали 451 118​ Померли 14 204​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (84 538) та у Харківській області (60 273). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 18 988 Волинська область 26 832 Дніпропетровська область 46 056 Донецька область 27 044 Житомирська область 32 498 Закарпатська область 25 029 Запорізька область 38 698 Івано-Франківська область 39 730 Кіровоградська область 6 524 Київ 84 538 Київська область 45 497 Львівська область 51 375 Луганська область 7 275 Миколаївська область 22 127 Одеська область 54 123 Полтавська область 27 222 Рівненська область 34 578 Сумська область 34 226 Тернопільська область 30 203 Харківська область 60 273 Херсонська область 12 826 Хмельницька область 32 960 Чернівецька область 35 826 Черкаська область 28 728 Чернігівська область 22 167

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-12-2020:

Захворіли 68 587 138 Одужали 47 482 639 Померли 1 563 468 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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