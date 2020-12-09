На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
- 85
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 грудня: в Україні виявлено 845 343 випадків коронавірусу.
Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|845 343
|Одужали
|451 118
|Померли
|14 204
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (84 538) та у Харківській області (60 273). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|18 988
|
Волинська область
|26 832
|
Дніпропетровська область
|46 056
|
Донецька область
|27 044
|
Житомирська область
|32 498
|
Закарпатська область
|25 029
|
Запорізька область
|38 698
|
Івано-Франківська область
|39 730
|
Кіровоградська область
|6 524
|
Київ
|84 538
|
Київська область
|45 497
|
Львівська область
|51 375
|
Луганська область
|7 275
|
Миколаївська область
|22 127
|
Одеська область
|54 123
|
Полтавська область
|27 222
|
Рівненська область
|34 578
|
Сумська область
|34 226
|
Тернопільська область
|30 203
|
Харківська область
|60 273
|
Херсонська область
|12 826
|
Хмельницька область
|32 960
|
Чернівецька область
|35 826
|
Черкаська область
|28 728
|
Чернігівська область
|22 167
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-12-2020:
|Захворіли
|
68 587 138
|Одужали
|
47 482 639
|Померли
|
1 563 468
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
10:53Різдво врятує рік: Twenty One Pilots випустили нову святкову пісню
-
10:22Розкішна Дженніфер Лопес показала себе у всій красі у новій рекламі (18+)
-
09:52Як швидко навчатись чомусь новому: 4 прості та дієві поради
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:53Страви в ресторанах, як окремий вид мистецтва: приголомшливі фото їжі
-
08:25Як схуднути тим, хто дуже любить солодощі
-
07:49Астронавти зібрали на МКС перший урожай редиски: фото
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
21:179 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Тайка Вайтіті зняв вельми незвичайну рекламу Xbox Series X: відео
-
20:22Телескоп Hubble зробив знімок унікальної галактики
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:4562-річна Мадонна зробила перше татуювання: фото
-
19:13Пара пробула два дні у заметеному снігом автомобілі через помилку навігатора
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
18:00Гороскоп на 9 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Автолюбитель показав на відео, як виглядає заміна моторного мастила за 21 тисячу доларів
-
17:21Науковці придумали, як побороти зміни клімату за допомогою пива та чипсів
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
16:26Футболіст Арсеналу розбив свій новенький Ґелендеваґен: момент аварії потрапив на відео
-
15:50Упіймали на гарячому: епічні фото собак, які добряче провинились
-
15:25Розкута співачка Lizzo показала фігуру у відвертому відео
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня
-
07:18Погода в Україні 9 грудня: від денних морозів до штормового вітру
- 08 грудня
-
21:45ДИНАМО ▶ ФЕРЕНЦВАРОШ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
18:40Спіймати Кайдаша, Zoom та як зробити все добре: що шукали українці в Google у 2020 році
-
16:50У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото
-
14:20У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку
-
11:53У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня
-
07:19Toyota анонсувала новий електричний кросовер: чим здивує авто
- 07 грудня
-
20:23Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
-
17:17Яка ваша найбільша проблема: простий психологічний тест у картинці
-
14:19Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні
-
11:18Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 грудня
-
07:19Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок
- 06 грудня
-
21:47Опубліковано найдетальніше фото плями на Сонці
-
18:45Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд
-
15:25Кулінарний провал: фото страв, які виглядають зовсім не апетитно
-
12:31Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня
- 05 грудня
-
20:20Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу
-
17:25Як правильно позувати: фото котів, які перевершують світових моделей
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня