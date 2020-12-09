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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 9 грудня: в Україні виявлено 845 343 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 585 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 9 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 58 271 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 876 501 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 845 343
Одужали 451 118​
Померли 14 204​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (84 538) та у Харківській області (60 273). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 18 988

Волинська область

 26 832

Дніпропетровська область

 46 056

Донецька область

 27 044

Житомирська область

 32 498

Закарпатська область

 25 029

Запорізька область

 38 698

Івано-Франківська область

 39 730

Кіровоградська область

 6 524

Київ

 84 538

Київська область

 45 497

Львівська область

 51 375

Луганська область

 7 275

Миколаївська область

 22 127

Одеська область

 54 123

Полтавська область

 27 222

Рівненська область

 34 578

Сумська область

 34 226

Тернопільська область

 30 203

Харківська область

 60 273

Херсонська область

 12 826

Хмельницька область

 32 960

Чернівецька область

 35 826

Черкаська область

 28 728

Чернігівська область

 22 167

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-12-2020:

Захворіли

68 587 138
Одужали

47 482 639
Померли

1 563 468

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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