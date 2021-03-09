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Коронавірус 8 березня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 9 березня: в Україні виявлений 1 410 061 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​3 261​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 9 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 18 207 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 154 442результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 410 061
Одужали 1 199 229
Померли 27 204

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 460

Волинська область

 62

Дніпропетровська область

 151

Донецька область

 23

Житомирська область

 71

Закарпатська область

 195

Запорізька область

 13

Івано-Франківська область

 433

Кіровоградська область

 5

Київ

 201

Київська область

 162

Львівська область

 351

Луганська область

 14

Миколаївська область

 151

Одеська область

 63

Полтавська область

 7

Рівненська область

 53

Сумська область

 69

Тернопільська область

 97

Харківська область

 196

Херсонська область

 2

Хмельницька область

 8

Чернівецька область

 409

Черкаська область

 28

Чернігівська область

 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-03-2021:

Захворіли

117 103 005
Одужали

66 315 968
Померли

2 598 660

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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