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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 9 березня: в Україні виявлений 1 410 061 випадок коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|1 410 061
|Одужали
|1 199 229
|Померли
|27 204
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201).
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|460
|
Волинська область
|62
|
Дніпропетровська область
|151
|
Донецька область
|23
|
Житомирська область
|71
|
Закарпатська область
|195
|
Запорізька область
|13
|
Івано-Франківська область
|433
|
Кіровоградська область
|5
|
Київ
|201
|
Київська область
|162
|
Львівська область
|351
|
Луганська область
|14
|
Миколаївська область
|151
|
Одеська область
|63
|
Полтавська область
|7
|
Рівненська область
|53
|
Сумська область
|69
|
Тернопільська область
|97
|
Харківська область
|196
|
Херсонська область
|2
|
Хмельницька область
|8
|
Чернівецька область
|409
|
Черкаська область
|28
|
Чернігівська область
|37
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-03-2021:
|Захворіли
|
117 103 005
|Одужали
|
66 315 968
|Померли
|
2 598 660
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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