Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 9 березня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 9 березня: в Україні виявлений 1 410 061 випадок коронавірусу.

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3 261​ новий випадок COVID-19. Станом на ранок 9 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 18 207 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 154 442​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 9 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 410 061 Одужали 1 199 229 Померли 27 204

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у м. Києві (201).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 460 Волинська область 62 Дніпропетровська область 151 Донецька область 23 Житомирська область 71 Закарпатська область 195 Запорізька область 13 Івано-Франківська область 433 Кіровоградська область 5 Київ 201 Київська область 162 Львівська область 351 Луганська область 14 Миколаївська область 151 Одеська область 63 Полтавська область 7 Рівненська область 53 Сумська область 69 Тернопільська область 97 Харківська область 196 Херсонська область 2 Хмельницька область 8 Чернівецька область 409 Черкаська область 28 Чернігівська область 37

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 09-03-2021:

Захворіли 117 103 005 Одужали 66 315 968 Померли 2 598 660 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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