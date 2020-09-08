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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 вересня: в Україні виявлено 140 479 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 411 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня - фото 424288

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 140 479
Одужали 63 546
Померли 2 934

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 511) та у Львівській області (16 073). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 4 450

Волинська область

 5 943

Дніпропетровська область

 2 843

Донецька область

 1 675

Житомирська область

 3 812

Закарпатська область

 8 180

Запорізька область

 1 981

Івано-Франківська область

 10 508

Кіровоградська область

 867

Київ

 15 511

Київська область

 6370

Львівська область

 16 073

Луганська область

 448

Миколаївська область

 1 690

Одеська область

 8 721

Полтавська область

 997

Рівненська область

 9 860

Сумська область

 2 070

Тернопільська область

 7 580

Харківська область

 11 202

Херсонська область

 518

Хмельницька область

 3 253

Чернівецька область

 11 431

Черкаська область

 2 046

Чернігівська область

 2 450

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-09-2020:

Захворіли 27 490 439
Одужали 19 591 340
Померли 896 867

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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