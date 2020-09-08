Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 вересня: в Україні виявлено 140 479 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 411 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 140 479 Одужали 63 546 Померли 2 934

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (15 511) та у Львівській області (16 073). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 4 450 Волинська область 5 943 Дніпропетровська область 2 843 Донецька область 1 675 Житомирська область 3 812 Закарпатська область 8 180 Запорізька область 1 981 Івано-Франківська область 10 508 Кіровоградська область 867 Київ 15 511 Київська область 6370 Львівська область 16 073 Луганська область 448 Миколаївська область 1 690 Одеська область 8 721 Полтавська область 997 Рівненська область 9 860 Сумська область 2 070 Тернопільська область 7 580 Харківська область 11 202 Херсонська область 518 Хмельницька область 3 253 Чернівецька область 11 431 Черкаська область 2 046 Чернігівська область 2 450

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-09-2020:

Захворіли 27 490 439 Одужали 19 591 340 Померли 896 867 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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