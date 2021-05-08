Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня

Новини про коронавірус в Україні / cossa

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 8 травня: в Україні виявлений 2 114 138​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 710 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 94 479 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 633 983 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 114 138 Одужали 1 750 570 Померли 46 200

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 205 Волинська область 267 Дніпропетровська область 668 Донецька область 569 Житомирська область 228 Закарпатська область 124 Запорізька область 494 Івано-Франківська область 146 Кіровоградська область 67 Київ 753 Київська область 366 Львівська область 478 Луганська область 232 Миколаївська область 257 Одеська область 344 Полтавська область 387 Рівненська область 438 Сумська область 337 Тернопільська область 163 Харківська область 623 Херсонська область 215 Хмельницька область 408 Чернівецька область 116 Черкаська область 415 Чернігівська область 144

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-05-2021:

Захворіли 157 561 260 Одужали 135 019 266 Померли 3 284 409 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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