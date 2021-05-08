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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 8 травня: в Україні виявлений 2 114 138 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 114 138
|Одужали
|1 750 570
|Померли
|46 200
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|205
|
Волинська область
|267
|
Дніпропетровська область
|668
|
Донецька область
|569
|
Житомирська область
|228
|
Закарпатська область
|124
|
Запорізька область
|494
|
Івано-Франківська область
|146
|
Кіровоградська область
|67
|
Київ
|753
|
Київська область
|366
|
Львівська область
|478
|
Луганська область
|232
|
Миколаївська область
|257
|
Одеська область
|344
|
Полтавська область
|387
|
Рівненська область
|438
|
Сумська область
|337
|
Тернопільська область
|163
|
Харківська область
|623
|
Херсонська область
|215
|
Хмельницька область
|408
|
Чернівецька область
|116
|
Черкаська область
|415
|
Чернігівська область
|144
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-05-2021:
|Захворіли
|157 561 260
|Одужали
|
135 019 266
|Померли
|
3 284 409
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
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