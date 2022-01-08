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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Kelly Sikkema on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 8 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​​​3 195 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​3 195 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 29 287​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 943 946​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 699 663

Одужали

 3 508 451

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 800 316

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 949 603

Померли

97 164

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

164

Волинська область

47

Дніпропетровська область

112

Донецька область

36

Житомирська область

217

Закарпатська область

108

Запорізька область

18

Івано-Франківська область

243

Кіровоградська область

47

Київ

291

Київська область

143

Львівська область

296

Луганська область

9

Миколаївська область

84

Одеська область

197

Полтавська область

97

Рівненська область

98

Сумська область

184

Тернопільська область

141

Харківська область

241

Херсонська область

1

Хмельницька область

173

Черкаська область

54

Чернівецька область

91

Чернігівська область

102

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-01-2022:

Захворіли 303 867 612
Одужали

258 339 700
Померли 5 497 567

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня - фото 469677

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