Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 8 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​​​3 195 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​3 195 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 29 287​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 943 946​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 699 663 Одужали 3 508 451 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 800 316 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 949 603 Померли 97 164

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 164 Волинська область 47 Дніпропетровська область 112 Донецька область 36 Житомирська область 217 Закарпатська область 108 Запорізька область 18 Івано-Франківська область 243 Кіровоградська область 47 Київ 291 Київська область 143 Львівська область 296 Луганська область 9 Миколаївська область 84 Одеська область 197 Полтавська область 97 Рівненська область 98 Сумська область 184 Тернопільська область 141 Харківська область 241 Херсонська область 1 Хмельницька область 173 Черкаська область 54 Чернівецька область 91 Чернігівська область 102

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-01-2022:

Захворіли 303 867 612 Одужали 258 339 700 Померли 5 497 567

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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