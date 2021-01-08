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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 8 січня: в Україні виявлено 1 105 169 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 676 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 20 192 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 733 555 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 105 169
Одужали 778 345
Померли 19 588

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), ЗДніпропетровській (376), Донецькій (384) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 107

Волинська область

 107

Дніпропетровська область

 376

Донецька область

 384

Житомирська область

 358

Закарпатська область

 96

Запорізька область

 358

Івано-Франківська область

 106

Кіровоградська область

 8

Київ

 438

Київська область

 371

Львівська область

 331

Луганська область

 113

Миколаївська область

 418

Одеська область

 274

Полтавська область

 115

Рівненська область

 146

Сумська область

 235

Тернопільська область

 101

Харківська область

 191

Херсонська область

 192

Хмельницька область

 263

Чернівецька область

 152

Черкаська область

 146

Чернігівська область

 290

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-01-2021:

Захворіли

88 528 010
Одужали

63 623 473
Померли

1 907 073

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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