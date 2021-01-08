Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 8 січня: в Україні виявлено 1 105 169 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 676 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 20 192 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 733 555 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 105 169 Одужали 778 345 Померли 19 588

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), ЗДніпропетровській (376), Донецькій (384) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 107 Волинська область 107 Дніпропетровська область 376 Донецька область 384 Житомирська область 358 Закарпатська область 96 Запорізька область 358 Івано-Франківська область 106 Кіровоградська область 8 Київ 438 Київська область 371 Львівська область 331 Луганська область 113 Миколаївська область 418 Одеська область 274 Полтавська область 115 Рівненська область 146 Сумська область 235 Тернопільська область 101 Харківська область 191 Херсонська область 192 Хмельницька область 263 Чернівецька область 152 Черкаська область 146 Чернігівська область 290

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-01-2021:

Захворіли 88 528 010 Одужали 63 623 473 Померли 1 907 073 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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