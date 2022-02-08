Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 лютого: в Україні за останню добу виявлено 34 353 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 34 353 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 131 881​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 672 736​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 341 790 Одужали 3 696 285 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 458 480 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 780 566 Вакцинувались бустерною дозою 459 230 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 20 332 Померли 101 647

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 857 Волинська область 1 138 Дніпропетровська область 1 960 Донецька область 1 532 Житомирська область 739 Закарпатська область 786 Запорізька область 1 262 Івано-Франківська область 540 Кіровоградська область 328 Київ 2 862 Київська область 1 113 Львівська область 2 336 Луганська область 727 Миколаївська область 862 Одеська область 3 921 Полтавська область 1 264 Рівненська область 1 827 Сумська область 1 555 Тернопільська область 1 415 Харківська область 2 022 Херсонська область 963 Хмельницька область 1 210 Черкаська область 1 169 Чернівецька область 968 Чернігівська область 997

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-02-2022:

Захворіли 394 210 278 Одужали 313 113 208 Померли 5 752 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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