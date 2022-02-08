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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 лютого: в Україні за останню добу виявлено 34 353 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 34 353 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 131 881 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 672 736 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 341 790
|
Одужали
|3 696 285
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 458 480
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 780 566
|
Вакцинувались бустерною дозою
|459 230
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|20 332
|
Померли
|
101 647
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
857
|
Волинська область
|
1 138
|
Дніпропетровська область
|
1 960
|
Донецька область
|
1 532
|
Житомирська область
|
739
|
Закарпатська область
|
786
|
Запорізька область
|
1 262
|
Івано-Франківська область
|
540
|
Кіровоградська область
|
328
|
Київ
|
2 862
|
Київська область
|
1 113
|
Львівська область
|
2 336
|
Луганська область
|
727
|
Миколаївська область
|
862
|
Одеська область
|
3 921
|
Полтавська область
|
1 264
|
Рівненська область
|
1 827
|
Сумська область
|
1 555
|
Тернопільська область
|
1 415
|
Харківська область
|
2 022
|
Херсонська область
|
963
|
Хмельницька область
|
1 210
|
Черкаська область
|
1 169
|
Чернівецька область
|
968
|
Чернігівська область
|
997
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-02-2022:
|Захворіли
|394 210 278
|Одужали
|
313 113 208
|Померли
|5 752 913
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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