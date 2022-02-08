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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 лютого: в Україні за останню добу виявлено 34 353 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 34 353 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 8 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 131 881​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 672 736​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 341 790

Одужали

 3 696 285

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 458 480

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 780 566

Вакцинувались бустерною дозою

 459 230
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 20 332

Померли

101 647

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

857

Волинська область

1 138

Дніпропетровська область

1 960

Донецька область

1 532

Житомирська область

739

Закарпатська область

786

Запорізька область

1 262

Івано-Франківська область

540

Кіровоградська область

328

Київ

2 862

Київська область

1 113

Львівська область

2 336

Луганська область

727

Миколаївська область

862

Одеська область

3 921

Полтавська область

1 264

Рівненська область

1 827

Сумська область

1 555

Тернопільська область

1 415

Харківська область

2 022

Херсонська область

963

Хмельницька область

1 210

Черкаська область

1 169

Чернівецька область

968

Чернігівська область

997

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 8-02-2022:

Захворіли 394 210 278
Одужали

313 113 208
Померли 5 752 913

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого - фото 469677

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