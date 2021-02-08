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Коронавірус Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 7 лютого: в Україні виявлено 1 246 990 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​2 141 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 8 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 13 662 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 402 123​​​​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 246 990
Одужали 1 075 743
Померли 23 644

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 123

Волинська область

 45

Дніпропетровська область

 156

Донецька область

 28

Житомирська область

 176

Закарпатська область

 133

Запорізька область

 59

Івано-Франківська область

 398

Кіровоградська область

 4

Київ

 88

Київська область

 97

Львівська область

 119

Луганська область

 14

Миколаївська область

 115

Одеська область

 61

Полтавська область

 32

Рівненська область

 45

Сумська область

 54

Тернопільська область

 74

Харківська область

 35

Херсонська область

 19

Хмельницька область

 24

Чернівецька область

 143

Черкаська область

 53

Чернігівська область

 46

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-02-2021:

Захворіли

106 358 244
Одужали

77 999 694
Померли

2 320 798

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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