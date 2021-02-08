Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 7 лютого: в Україні виявлено 1 246 990 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

​​​​​​2 141 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 8 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 13 662 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 402 123​​​​​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 8 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 246 990 Одужали 1 075 743 Померли 23 644

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 123 Волинська область 45 Дніпропетровська область 156 Донецька область 28 Житомирська область 176 Закарпатська область 133 Запорізька область 59 Івано-Франківська область 398 Кіровоградська область 4 Київ 88 Київська область 97 Львівська область 119 Луганська область 14 Миколаївська область 115 Одеська область 61 Полтавська область 32 Рівненська область 45 Сумська область 54 Тернопільська область 74 Харківська область 35 Херсонська область 19 Хмельницька область 24 Чернівецька область 143 Черкаська область 53 Чернігівська область 46

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-02-2021:

Захворіли 106 358 244 Одужали 77 999 694 Померли 2 320 798 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз