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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 8 липня: в Україні виявлено 50 414 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 807 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 356 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня - фото 414559

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 50 414
Одужали 23 119
Померли 1 306

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 779) та у Львівській області (6 562). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 002

Волинська область

 2 825

Дніпропетровська область

 1 120

Донецька область

 713

Житомирська область

 1 484

Закарпатська область

 3 533

Запорізька область

 599

Івано-Франківська область

 2 797

Кіровоградська область

 664

Київ

 5 779

Київська область

 2 853

Львівська область

 6 562

Луганська область

 87

Миколаївська область

 463

Одеська область

 1 984

Полтавська область

 326

Рівненська область

 4 304

Сумська область

 323

Тернопільська область

 2 142

Харківська область

 2 466

Херсонська область

 201

Хмельницька область

 863

Чернівецька область

 5 051

Черкаська область

 695

Чернігівська область

 578

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-07-2020:

Захворіли 11 955 857
Одужали 6 902 526
Померли 546 737

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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