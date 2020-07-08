Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 8 липня: в Україні виявлено 50 414 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 807 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 356 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 50 414 Одужали 23 119 Померли 1 306

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (5 779) та у Львівській області (6 562). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 002 Волинська область 2 825 Дніпропетровська область 1 120 Донецька область 713 Житомирська область 1 484 Закарпатська область 3 533 Запорізька область 599 Івано-Франківська область 2 797 Кіровоградська область 664 Київ 5 779 Київська область 2 853 Львівська область 6 562 Луганська область 87 Миколаївська область 463 Одеська область 1 984 Полтавська область 326 Рівненська область 4 304 Сумська область 323 Тернопільська область 2 142 Харківська область 2 466 Херсонська область 201 Хмельницька область 863 Чернівецька область 5 051 Черкаська область 695 Чернігівська область 578

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-07-2020:

Захворіли 11 955 857 Одужали 6 902 526 Померли 546 737 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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