Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 8 квітня: в Україні виявлений 1 803 998​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​19 419 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 8 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 128 440 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 514 631​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 8 квітня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 803 998​ Одужали 1 383 883 Померли 35 962

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 604 Волинська область 511 Дніпропетровська область 1 005 Донецька область 1 016 Житомирська область 869 Закарпатська область 325 Запорізька область 896 Івано-Франківська область 274 Кіровоградська область 217 Київ 1 886 Київська область 976 Львівська область 1 225 Луганська область 264 Миколаївська область 353 Одеська область 1 142 Полтавська область 738 Рівненська область 733 Сумська область 560 Тернопільська область 796 Харківська область 1 427 Херсонська область 474 Хмельницька область 1 158 Чернівецька область 413 Черкаська область 822 Чернігівська область 705

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-04-2021:

Захворіли 133 064 629 Одужали 107 300 824 Померли 2 886 025 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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