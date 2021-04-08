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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 8 квітня: в Україні виявлений 1 803 998​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​19 419 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 8 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 128 440 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 8 514 631​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 803 998​
Одужали 1 383 883
Померли 35 962

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 604

Волинська область

 511

Дніпропетровська область

 1 005

Донецька область

 1 016

Житомирська область

 869

Закарпатська область

 325

Запорізька область

 896

Івано-Франківська область

 274

Кіровоградська область

 217

Київ

 1 886

Київська область

 976

Львівська область

 1 225

Луганська область

 264

Миколаївська область

 353

Одеська область

 1 142

Полтавська область

 738

Рівненська область

 733

Сумська область

 560

Тернопільська область

 796

Харківська область

 1 427

Херсонська область

 474

Хмельницька область

 1 158

Чернівецька область

 413

Черкаська область

 822

Чернігівська область

 705

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-04-2021:

Захворіли

133 064 629
Одужали

107 300 824
Померли

2 886 025

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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