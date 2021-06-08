На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
- 71
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 червня: в Україні виявлено 2 216 654 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Коли людина вважається повністю вакцинованою: відповідь МОЗ
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 216 654
|Одужали
|2 101 722
|Померли
|51 333
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|11
|
Волинська область
|24
|
Дніпропетровська область
|26
|
Донецька область
|73
|
Житомирська область
|11
|
Закарпатська область
|14
|
Запорізька область
|92
|
Івано-Франківська область
|12
|
Кіровоградська область
|5
|
Київ
|700
|
Київська область
|79
|
Львівська область
|59
|
Луганська область
|24
|
Миколаївська область
|65
|
Одеська область
|27
|
Полтавська область
|59
|
Рівненська область
|55
|
Сумська область
|18
|
Тернопільська область
|25
|
Харківська область
|66
|
Херсонська область
|15
|
Хмельницька область
|33
|
Чернівецька область
|23
|
Черкаська область
|40
|
Чернігівська область
|8
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-06-2021:
|Захворіли
|174 384 022
|Одужали
|
157 648 574
|Померли
|
3 757 212
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
12:57Тіна Кароль бере участь в аукціоні NFT: цей лот вас здивує
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
11:52День-бумеранг: яким знакам Зодіаку 8 червня повернеться все
-
11:22Коли купив дорогі феєрверки: незвичайне відео
-
10:55Найстійкіші знаки Зодіаку, які завжди йдуть до своїх цілей
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:20ЗНО 2021 з фізики: опубліковано правильні відповіді на тести і завдання
-
09:56Реальна красуня: тренерка Теммі Хемброу захопила фото у непомітному купальнику (18+)
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
08:52Міст з будинками вразив мережу: ефектне відео
-
08:22Які три популярні звички насправді шкодять здоров'ю
-
07:49Достатньо заглянути людині в очі, щоб виявити її рівень інтелекту: цікаве дослідження
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
21:48Британський лікар поділився кількома секретами довголіття
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:178 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51My love: Uliana Royce присвятила нову пісню неймовірній Наді Дорофєєвій
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
19:53УКРАЇНА ▶ КІПР: відео голів, рахунок та огляд товариського матчу збірних
-
19:53Єдиний у світі Alfa Romeo Vittoria пустять з молотка
-
19:22Експерти DxOMark протестували фронтальні камери iPhone 12 та iPhone 12 mini
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
-
18:45Гороскоп на 8 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:22New Balance представив кросівки для пива до Дня батька: фото
-
17:48Кортні Кокс, Ед Ширан й Елтон Джон виконали пісню, яку Фібі назвала найромантичнішою
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
17:494 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
-
13:22Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото
-
10:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня
-
08:20Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю
- 05 червня
-
21:50Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)
-
19:19Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
- 04 червня
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
-
14:30Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні