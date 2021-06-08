Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 червня: в Україні виявлено 2 216 654 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​​​​​​​​​​​​​1 602 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 8 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 57 556 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 380 233 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 8 червня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 216 654 Одужали 2 101 722 Померли 51 333

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 11 Волинська область 24 Дніпропетровська область 26 Донецька область 73 Житомирська область 11 Закарпатська область 14 Запорізька область 92 Івано-Франківська область 12 Кіровоградська область 5 Київ 700 Київська область 79 Львівська область 59 Луганська область 24 Миколаївська область 65 Одеська область 27 Полтавська область 59 Рівненська область 55 Сумська область 18 Тернопільська область 25 Харківська область 66 Херсонська область 15 Хмельницька область 33 Чернівецька область 23 Черкаська область 40 Чернігівська область 8

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-06-2021:

Захворіли 174 384 022 Одужали 157 648 574 Померли 3 757 212 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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