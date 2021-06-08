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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 червня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 червня: в Україні виявлено 2 216 654 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​​​​​​​1 602 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 8 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 57 556 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 380 233 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 216 654
Одужали 2 101 722
Померли 51 333

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 11

Волинська область

 24

Дніпропетровська область

 26

Донецька область

 73

Житомирська область

 11

Закарпатська область

 14

Запорізька область

 92

Івано-Франківська область

 12

Кіровоградська область

 5

Київ

 700

Київська область

 79

Львівська область

 59

Луганська область

 24

Миколаївська область

 65

Одеська область

 27

Полтавська область

 59

Рівненська область

 55

Сумська область

 18

Тернопільська область

 25

Харківська область

 66

Херсонська область

 15

Хмельницька область

 33

Чернівецька область

 23

Черкаська область

 40

Чернігівська область

 8

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-06-2021:

Захворіли 174 384 022
Одужали

157 648 574
Померли

3 757 212

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Туреччині та Росії.

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