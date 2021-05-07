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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 7 травня: в Україні виявлений 2 105 428 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 8 404 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 7 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 94 479 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 594 857 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 105 428
Одужали 1 731 162
Померли 45 830

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 205

Волинська область

 267

Дніпропетровська область

 622

Донецька область

 571

Житомирська область

 228

Закарпатська область

 124

Запорізька область

 494

Івано-Франківська область

 146

Кіровоградська область

 67

Київ

 611

Київська область

 366

Львівська область

 256

Луганська область

 232

Миколаївська область

 257

Одеська область

 344

Полтавська область

 387

Рівненська область

 438

Сумська область

 337

Тернопільська область

 163

Харківська область

 991

Херсонська область

 215

Хмельницька область

 408

Чернівецька область

 116

Черкаська область

 415

Чернігівська область

 144

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-05-2021:

Захворіли 156 023 482
Одужали

132 484 805
Померли

3 241 459

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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