Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 7 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​7 177 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​7 177 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 75 596 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 933 070​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 696 468 Одужали 3 506 509 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 800 316 Вакцинувалися 2-ою дозою 13 949 603 Померли 97 088

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 323 Волинська область 76 Дніпропетровська область 276 Донецька область 218 Житомирська область 324 Закарпатська область 154 Запорізька область 159 Івано-Франківська область 505 Кіровоградська область 54 Київ 904 Київська область 272 Львівська область 494 Луганська область 87 Миколаївська область 163 Одеська область 228 Полтавська область 270 Рівненська область 163 Сумська область 379 Тернопільська область 366 Харківська область 652 Херсонська область 120 Хмельницька область 300 Черкаська область 241 Чернівецька область 133 Чернігівська область 316

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-01-2022:

Захворіли 300 882 491 Одужали 257 607 056 Померли 5 490 386

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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