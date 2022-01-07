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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Tamanna Rumee on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 7 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​​​​​​​7 177 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​7 177 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 75 596 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 16 933 070​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 696 468

Одужали

 3 506 509

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 800 316

Вакцинувалися 2-ою дозою

13 949 603

Померли

97 088

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

323

Волинська область

76

Дніпропетровська область

276

Донецька область

218

Житомирська область

324

Закарпатська область

154

Запорізька область

159

Івано-Франківська область

505

Кіровоградська область

54

Київ

904

Київська область

272

Львівська область

494

Луганська область

87

Миколаївська область

163

Одеська область

228

Полтавська область

270

Рівненська область

163

Сумська область

379

Тернопільська область

366

Харківська область

652

Херсонська область

120

Хмельницька область

300

Черкаська область

241

Чернівецька область

133

Чернігівська область

316

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 7-01-2022:

Захворіли 300 882 491
Одужали

257 607 056
Померли 5 490 386

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня - фото 469677

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