Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 7 січня: в Україні виявлено 1 099 493​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 997 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 438 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 717 403 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 099 493 Одужали 773 214 Померли 19 505

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Запорізькій (509), Харківській (599) та Донецькій (572) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 250 Волинська область 142 Дніпропетровська область 414 Донецька область 572 Житомирська область 463 Закарпатська область 111 Запорізька область 509 Івано-Франківська область 137 Кіровоградська область 82 Київ 731 Київська область 480 Львівська область 288 Луганська область 331 Миколаївська область 411 Одеська область 694 Полтавська область 389 Рівненська область 326 Сумська область 505 Тернопільська область 198 Харківська область 599 Херсонська область 147 Хмельницька область 411 Чернівецька область 161 Черкаська область 233 Чернігівська область 413

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-01-2021:

Захворіли 86 866 615 Одужали 61 581 748 Померли 1 876 726 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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