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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 7 січня: в Україні виявлено 1 099 493​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 8 997 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 438 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 717 403 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 099 493
Одужали 773 214
Померли 19 505

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Запорізькій (509), Харківській (599) та Донецькій (572) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 250

Волинська область

 142

Дніпропетровська область

 414

Донецька область

 572

Житомирська область

 463

Закарпатська область

 111

Запорізька область

 509

Івано-Франківська область

 137

Кіровоградська область

 82

Київ

 731

Київська область

 480

Львівська область

 288

Луганська область

 331

Миколаївська область

 411

Одеська область

 694

Полтавська область

 389

Рівненська область

 326

Сумська область

 505

Тернопільська область

 198

Харківська область

 599

Херсонська область

 147

Хмельницька область

 411

Чернівецька область

 161

Черкаська область

 233

Чернігівська область

 413

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-01-2021:

Захворіли

86 866 615
Одужали

61 581 748
Померли

1 876 726

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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