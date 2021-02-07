Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого

  • 79
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 7 лютого: в Україні виявлено 1 244 849 випадків коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​3 370 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 19 500 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 391 722​​​​​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 244 849
Одужали 1 073 046
Померли 23 597

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 197

Волинська область

 184

Дніпропетровська область

 198

Донецька область

 188

Житомирська область

 137

Закарпатська область

 169

Запорізька область

 86

Івано-Франківська область

 454

Кіровоградська область

 6

Київ

 197

Київська область

 176

Львівська область

 202

Луганська область

 33

Миколаївська область

 118

Одеська область

 212

Полтавська область

 37

Рівненська область

 73

Сумська область

 134

Тернопільська область

 117

Харківська область

 164

Херсонська область

 50

Хмельницька область

 97

Чернівецька область

 185

Черкаська область

 20

Чернігівська область

 85

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-02-2021:

Захворіли

106 358 244
Одужали

77 999 694
Померли

2 320 798

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
  • 18 cічня, 12:46
  • 154
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 316
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3197
Загрузка...
Новини