Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 7 лютого: в Україні виявлено 1 244 849 випадків коронавірусу.

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​​​​3 370 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 19 500 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 391 722​​​​​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 7 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 244 849 Одужали 1 073 046 Померли 23 597

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 197 Волинська область 184 Дніпропетровська область 198 Донецька область 188 Житомирська область 137 Закарпатська область 169 Запорізька область 86 Івано-Франківська область 454 Кіровоградська область 6 Київ 197 Київська область 176 Львівська область 202 Луганська область 33 Миколаївська область 118 Одеська область 212 Полтавська область 37 Рівненська область 73 Сумська область 134 Тернопільська область 117 Харківська область 164 Херсонська область 50 Хмельницька область 97 Чернівецька область 185 Черкаська область 20 Чернігівська область 85

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-02-2021:

Захворіли 106 358 244 Одужали 77 999 694 Померли 2 320 798 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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